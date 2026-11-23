共有 GOALをGoogleでフォロー

バルセロナは明日火曜日、先週日曜日のビジャレアル戦でMFフェルミン・ロペスが受けたレッドカードについて、競技委員会に異議申し立てを行う。この試合はバルセロナが3-2で制した。

広告

23歳のフェルミン・ロペスはベンチに座っていたところ、試合の74分に退場処分を受けた。この出来事はスペインサッカー界で大きな議論を呼んでいる。

カナリア諸島のアレハンドロ・ホセ・エルナンデス主審が作成した公式報告書によると 、74分に「ロペス・マリン、フェルミン」が以下の理由で退場となった。ベンチから立ち上がって第4審判のもとへ向かい、激しく詰め寄り、大声で抗議しながら「ふざけるな!」という言葉を繰り返したというものだ。

主審は報告書の中で、同選手がレッドカードを提示される前にピッチを離れてロッカールームへ向かったとも付け加えている。退場処分が選手のピッチを去った後に下されたことで、事態はより複雑になった。

主審の報告書は退場の経緯を詳しく明らかにしている。フェルミンは後半のある判定に激しく抗議し、その後、主審が直接レッドカードを提示できないままピッチを後にしたという。

広告 広告

スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がバルセロナ内部の関係者の話として伝えたところによると、カタルーニャのクラブは同MFが副審に対して侮辱的な言葉を一切発していないと主張している。また、ビジャレアルに0-2とリードされ、バルセロナが巻き返しを迫られていた緊迫した状況が今回の行動につながったとしている。

Related Topics

同関係者によれば、バルセロナの法務部門は、今回の件は正式な抗議ではなく、単発の不適切な行為だったと主張する方針だ。別の懲戒規定で判断されることを期待しており、そうなればフェルミンの出場停止処分は1試合のみに軽減される可能性がある。

バルセロナは明日火曜日に競技委員会へ主張を提出し、出場停止を最大でも1試合に軽減させたい考えだ。チームはラ・リーガで重要な試合を控えている。

広告

一方、 『アス』紙およびラジオ局『カデナ・セル』の審判専門家イトゥラルデ・ゴンサレス氏は 、フェルミンがベンチからの抗議により2試合の出場停止処分を受けるとの見方を示した。そうなれば、リアソールでのデポルティーボ・ラ・コルーニャ戦と、カンプ・ノウでのアトレティコ・マドリー戦を欠場することになる。

競技委員会に近い関係者によると、委員会は最終判断を下す前に主審の報告書とバルセロナの主張を慎重に検討するという。また、カタルーニャのクラブが主張するように、出来事の状況や抗議の性質、直接的な侮辱がなかった点も考慮する見通しだ。

広告

ハンス・フリック監督率いるバルセロナの首脳陣は、フェルミンの早期復帰を望んでいる。チームは最近、負傷者や欠場者に悩まされており、リーグ首位争いを戦う上で全選手の力を必要としている。

競技委員会の決定は数日中に下される見込みだ。バルセロナが望む1試合の出場停止となるのか、審判の専門家が予想する2試合となるのか、スペインサッカー界の話題をさらっているこの件でフェルミンの命運が決まる。