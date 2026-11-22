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アレハンドロ・ホセ・エルナンデス・エルナンデス主審の報告書により、ビジャレアル戦でバルセロナのフェルミン・ロペスが退場処分を受けた際の詳細が明らかになった。フェルミンは後半、ある判定に激しく抗議し、主審がレッドカードを提示する前にピッチを後にしていた。

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スペイン紙『スポルト』によると、エルナンデス・エルナンデス主審は報告書の中で、74分にフェルミンへレッドカードを提示したと説明。理由は第4審判への抗議で、フェルミンはベンチから立ち上がって第4審判のもとへ向かい、大声で「ふざけるな！」と繰り返したという。

主審は報告書に「また、私がレッドカードを提示する前に、当該選手がピッチを離れてロッカールームへ向かったことを確認した」と付け加えている。これが、退場の場面で選手の前にレッドカードが示されなかった理由だ。

若きフェルミンは、規律委員会が事案の性質をどう判断するかによって、1試合または2試合の出場停止処分を受ける可能性がある。そうなれば、デポルティボ戦に加え、バルセロナのホームで行われる延期分のアトレティコ・マドリー戦にも出場できなくなるおそれがある。

一方、カタルーニャのクラブは、今回の退場処分は不当だとして異議を申し立てる方針だ。クラブ側は、フェルミンの抗議は試合に伴う緊張や興奮の中で通常起こり得る範囲を超えるものではなかったと考えている。

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フリック監督は試合後にこの件について言及し、フェルミンと第4審判の間で何があったのか正確には分からないと強調した。中盤の選手が何を言ったのか聞こえなかったためだという。また、第4審判はバルセロナのベンチに注意を向けており、レッドカードについて説明を求めようと近づいたところ、自身にもイエローカードが提示されて驚いたと明かした。この出来事は、試合中の判定に対するフリック監督の怒りをさらに募らせることになった。

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ドイツ人指揮官はエルナンデス・エルナンデス主審への不満を隠さず、同主審との間でこうしたことが起きるのは初めてではないと示唆。「この主審とはいつも同じことが起きる」と語り、これまでの判定に対する不満が積み重なっていることをうかがわせた。

さらに批判は試合中の他の場面にも及び、ラミン・ヤマルが明らかなファウルを受けながら主審が笛を吹かなかったとの見解を示した。その一方で、選手たちには判定を受け入れ、ピッチ上でより良いパフォーマンスを見せることに集中するよう求めている。

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フェルミンの退場をめぐって議論が巻き起こる中でも、フリック監督は選手たちの反応と、苦しい立ち上がりを乗り越えた力を称賛することを忘れなかった。バルセロナは開始7分間で2点のビハインドを負ったものの、その後に落ち着きを取り戻して逆転に成功した。指揮官は、後半はチームの組織と攻撃面の動きが改善し、はるかに良いレベルのプレーを見せたと評価。それが試合の流れの中でかかった重圧にもかかわらず、試合に立ち返って勝利をつかむ助けになったと振り返った。