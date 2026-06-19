ポルトガル代表ジョアン・ネヴェスは、2026年W杯初戦のコンゴ民主共和国戦を1－1で終えた後、キャプテンC・ロナウドの扱いについて母国で物議を醸す発言をした。

ネヴェスはこの試合でチームの唯一の得点を挙げた後、代表チーム内でのロナウドの役割に言及し、このベテランスターが以前のように「特別な存在」として扱われなくなったと強調した。

他の選手と同じです。

パリ・サンジェルマン所属のネヴェスは「クリスティアーノが代表やサッカー界に何をもたらしたかは皆が知っている。だが今は、彼も私たちも、彼が他の選手と何ら変わらないと理解している」と語った。

彼は他の選手と同様に代表を支えていると付け加えた。

この発言は、パフォーマンスに精彩を欠いたロナウドのプレーを受けてのものだった。

この発言はコンゴ民主共和国戦でロナウドが不振だった直後にあった。ロナウドはフル出場したものの無得点で、ポストやクロスバーを揺らすシュートもなかった。

この試合で、サウジアラビア・アル・ナスル所属の主将は主要大会10試合連続無得点となり、先発起用を巡る議論が再燃した。

90分間出場しながらボールタッチはわずか25回で、途中出場した4人のチームメイトやGKディオゴ・コスタよりも少なかった。

この発言には大きな批判が寄せられた。

英紙『ザ・サン』によると、ネベスの発言はSNSで大きな反響を呼び、ロナウドのファンから激しい批判を受けた。ファンは、代表キャプテンでサッカー史に残る偉大な選手への発言として不適切だと感じたのだ。

ネベスのSNSにはロナウドへの敬意を求める批判が殺到。恋人のマダリーナ・アラジャオにも論争のコメントが届いた。

「ロナウドを好きになる必要はないが、敬意を示すべきだ。彼はバロンドール5回、CL5回制し、歴代最多得点を挙げた男だ」などの声が寄せられた。

別のユーザーは「彼は君の世代を含む何百万人もの子どもたちにサッカーの魅力を伝え、ボールを蹴るきっかけを与えた」と書き込んだ。

別のユーザーも「君は才能ある若手だが、敬意のない才能は無意味だ。伝説的な選手たちが道を拓いたことを忘れずに、ふさわしく振る舞え」と書き込んだ。

「もう少し品位を持って、ロナウドの名前を出すときは敬意を示してほしい」という声も寄せられた。

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ボアテングも「ポルトガルはロナウドがいない方が良くプレーする」と痛烈に指摘。

他のコメントもネベスを批判し、ファンは代表不振の責任をロナウドに押しつけるのをやめ、アルゼンチンがメッシを支えるようにポルトガルもキャプテンを守るべきだと訴えた。

反応は恋人のマダリーナ・アラジャオのアカウントにも及び、「あの若い選手に、クリスティアーノにも敬意を示すよう伝えてほしい」との声もあった。

一方で、ロナウドはサッカー史上で最高の選手の一人であり、代表への貢献はもっと評価されるべきだとする声も根強い。

次戦のウズベキスタン戦では、ロナウドが先発するかどうかが注目されている。