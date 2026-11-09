ひと息つける！マンチェスター・ユナイテッド、降格の危機にもキャリックに関する決断を先送り

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マンチェスター・ユナイテッドは、シーズン序盤の不振でプレミアリーグの降格圏に沈んだものの、マイケル・キャリックを解任しない方針を決めた。クラブ首脳陣は、性急に監督を交代するのではなく、現在の代表活動による中断期間を利用して、今季の戦いを徹底的に検証する考えだ。

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代表戦期間は立て直しに向けた重要な時間に

マンチェスター・ユナイテッドはプレミアリーグでクラブ史上最悪の開幕を迎え、日曜日のアストン・ヴィラ戦で波乱の末に4-4で引き分けたことが、その苦境をさらに際立たせた。今季のリーグ開幕から10試合でわずか1勝にとどまり、順位は18位。この時点での順位としては1986-87シーズン以来の低さだ。

日曜日のヴィラ戦で終盤に追いついて勝ち点1を手にしたキャリック監督と選手たちには、月曜日に休養日が与えられた。一方、監督とコーチングスタッフは火曜日にキャリントンへ戻る予定だ。現在の代表戦期間中はトップチームの大半がそれぞれの国の代表活動に参加しており、予定された練習がないことで、クラブの意思決定者には必要な検討の時間が生まれている。次の試合に向けた準備に追われることなく、チームのパフォーマンスを総合的に見直せる期間となる。

キャリック監督の続投を支える3つの要因

守備面で苦しみ、10試合でわずか1勝という状況にもかかわらず、『スカイスポーツ』によると、ユナイテッドが現時点で元所属MFのキャリック監督との別れをためらう理由は、主に3つあるという。

第一に、サポーターが解任を求めていないことだ。オールド・トラフォードで過ごした現役時代にプレミアリーグ優勝5回とチャンピオンズリーグ優勝を含む主要タイトル11個を獲得したレジェンドに、ファンは深い愛着を抱いており、解任要求が起こる可能性は低い。

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首脳陣、即座に起用できる後任候補にも確信持てず

さらに、クラブ内部では、キャリック監督が選手たちの信頼を失ってはいないとみられている。最近の試合では、チャンピオンズリーグのローマ戦で2点差から逆転して3-2で勝利し、続くアストン・ヴィラ戦でも2点差を2度追いついて4-4で引き分けた。こうした粘り強さから、首脳陣は選手たちが今もキャリック監督の方針に全面的に応えていると確信している。

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さらに重要なのは、マンチェスター・ユナイテッドの首脳陣が、監督交代をクラブの現在の苦境を解決する決定的な手段とはまだ考えていないことだ。そう考えていれば、すでにキャリック監督を解任し、現在いずれも仕事に就いておらず、監督の座が空けば交渉に応じる意向があるとみられるユリアン・ナーゲルスマン氏やエディ・ハウ氏らの招聘に動くこともできたはずだ。

リヴァプールとの一戦迫る、ユナイテッドは守備の立て直しを目指す

プレミアリーグ18位のユナイテッドは代表戦期間明けの11月22日、宿敵リヴァプールとの敵地での一戦で試合を再開する。ただし、アンフィールドでの対戦後は日程がかなり有利になる。その後のリーグ戦7試合のうち5試合は現在順位表の下位半分にいるチームが相手で、苦戦するコヴェントリー、ノッティンガム・フォレスト、サンダーランドをオールド・トラフォードに迎える試合も含まれる。

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キャリック監督の当面の去就にかかわらず、ユナイテッドの最大の課題は、リーグ戦で19失点を喫している守備の立て直しだ。この失点数を上回るのはクリスタル・パレスとイプスウィッチだけ。チームが今季唯一無失点に抑えたのは、チャンピオンズリーグでアゼルバイジャン王者サバフFKと対戦した試合だった。