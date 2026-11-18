マドリードで続く苦しい無冠の時期
リュディガーは、レアル・マドリーが近年、主要タイトルを獲得できていないことに強い不満を示した。クラブにとって激動の2年間を経て、ベテランDFはこの状況を「ひどい」と表現した。
レアル・マドリーは2024-25、2025-26シーズンと、2季連続で期待外れの結果に終わった。深刻なタイトル不足は大きな変動を招き、クラブは2025年5月以降、監督を3度交代している。
旧知の指揮官の下で再建へ
『ジ・アスレティック』の取材に応じたリュディガーは、今後の国内での課題に強く目を向けていた。「レアル・マドリーで2年間、勝ち取れていない」と認め、「ひどいことだ」と語った。
欧州制覇の最多記録となる15度の優勝を誇るレアル・マドリーをかつての栄光に戻す責任は、今やモウリーニョに託されている。最初の在任期間が終わってから13年を経てベルナベウで再び指揮を執る監督には、苦戦するチームの立て直しが求められる。現行契約が6月に満了を迎えるリュディガーは、キャリアを良い形で締めくくる決意だ。DFは当面、ピッチ上のことだけに集中していると強調し、「私の優先事項は勝つことだ」と述べた。
代表の舞台へ再び
33歳のリュディガーは今週ドイツに戻り、ネーションズリーグのオランダ戦で代表チームが勝利するのに先立って、公式の送別を受けた。DFは9月に代表引退を発表。86試合に出場し、ワールドカップを3度経験して代表から退いた。その決断について、「私はエゴが強い人間ではない。もっと若く、フレッシュな選手たちがいると言える。だから今がその時だ」と説明した。
バルセロナを追う
モウリーニョによる再建には、すでに大幅な改善の兆しが見えている。レアル・マドリーは現在ラ・リーガで2位につけ、優勝争いではライバルのバルセロナとわずか3ポイント差だ。先月にはカンプ・ノウでクラシコの宿敵を2-1で下し、今季ここまでで最高の結果を残した。