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アントニオ・リュディガーは、レアル・マドリーが2年間にわたって主要タイトルを獲得できていない状況を「ひどい」と表現した。契約満了が近づくベテランDFは、ジョゼ・モウリーニョの下でクラブに再び成功をもたらすことだけに集中していると強調した。

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マドリードで続く苦しい無冠の時期

リュディガーは、レアル・マドリーが近年、主要タイトルを獲得できていないことに強い不満を示した。クラブにとって激動の2年間を経て、ベテランDFはこの状況を「ひどい」と表現した。

レアル・マドリーは2024-25、2025-26シーズンと、2季連続で期待外れの結果に終わった。深刻なタイトル不足は大きな変動を招き、クラブは2025年5月以降、監督を3度交代している。

旧知の指揮官の下で再建へ

『ジ・アスレティック』の取材に応じたリュディガーは、今後の国内での課題に強く目を向けていた。「レアル・マドリーで2年間、勝ち取れていない」と認め、「ひどいことだ」と語った。

欧州制覇の最多記録となる15度の優勝を誇るレアル・マドリーをかつての栄光に戻す責任は、今やモウリーニョに託されている。最初の在任期間が終わってから13年を経てベルナベウで再び指揮を執る監督には、苦戦するチームの立て直しが求められる。現行契約が6月に満了を迎えるリュディガーは、キャリアを良い形で締めくくる決意だ。DFは当面、ピッチ上のことだけに集中していると強調し、「私の優先事項は勝つことだ」と述べた。

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代表の舞台へ再び

33歳のリュディガーは今週ドイツに戻り、ネーションズリーグのオランダ戦で代表チームが勝利するのに先立って、公式の送別を受けた。DFは9月に 代表引退を発表 。86試合に出場し、ワールドカップを3度経験して代表から退いた。その決断について、「私はエゴが強い人間ではない。もっと若く、フレッシュな選手たちがいると言える。だから今がその時だ」と説明した。

バルセロナを追う

モウリーニョによる再建 には、すでに大幅な改善の兆しが見えている。レアル・マドリーは現在ラ・リーガで2位につけ、優勝争いではライバルのバルセロナとわずか3ポイント差だ。先月にはカンプ・ノウでクラシコの宿敵を2-1で下し、今季ここまでで最高の結果を残した。