ドイツ代表選手はトルコ王者の先発メンバーに名を連ねたが、昇格組のコルムFKをホームに迎えた一戦で、あわや赤っ恥という展開を味わった。ザネは2-2の引き分けに終わったこの試合で終始期待を裏切り、試合終了間際に交代となった。

トルコ紙Fanatik の記者ブラク・オズデミルは、「レロイ・ザネという名前には大きな期待が伴うが、ピッチ上での彼のパフォーマンスは完全な失望だ。昨季も大して変わらなかった」と、攻撃的な選手を厳しく批判。さらに、ザネのボディーランゲージは「ひどい。パフォーマンスはそれ以上に悪い！ まるで彼がいない方がいいかのようですらある」と断じた。

ザネは2025年夏にバイエルンからフリーでガラタサライへ加入し、イスタンブールでの1年目は波のあるシーズンとなった。高い期待にはここまで応えられておらず、2シーズン目のスタートもかなりつまずく形となった。

リードを守れず、オシムヘンが終盤にガラタサライへ勝ち点1をもたらす

それでも、ビクター・オシムヘンが最低限の被害に食い止めた。ナイジェリア代表のスターFWは53分、まずガラタサライに先制点をもたらしたが、コルムはすぐさま反撃。数日前にスコットランドのハート・オブ・ミドロシアンからトルコ北部へ移籍してきたばかりのギリシャ代表アレクサンドロス・キジリディスが、59分に見事なミドルシュートで1-1に追いついた。

そしてそのわずか2分後、2023年に初めてトルコ2部へ昇格し、今季スュペル・リグ初挑戦となるコルムが、突如2-1と逆転した。失点の場面では、ガラタサライのセンターバック、ダビンソン・サンチェスに致命的なミスがあった。最後尾で相手FWヘスス・ラミレスと競り合った際、サンチェスのGKウールジャン・チャクルへのバックパスがあまりにも短くなった。ラミレスはそのボールに追いつくと、サンチェスと飛び出してきたチャクルを相手に冷静さを失わず、ループシュートを流し込んだ。

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ガラタサライは完全な黒星発進を避けるべく、ここからギアを上げる必要があった。70分以降は数的優位にも立った。コルムの同点弾のスコアラー、キジリディスが危険なファウルで退場となったためだ。この攻撃的な選手は、何の必要もない場面でハーフウェーライン付近のユヌス・アクギュンのアキレス腱にスパイク裏を見せて踏み込み、自分の身に何が起こるか分かっていたかのように、すぐに両手で頭を抱えた。主審バトゥハン・コラクがキジリディスにレッドカードを提示したのは、まったくもって妥当だった。

レロイ・ザネに新たなライバル？ ガラタサライにはさらなる補強が必要

1人多い状況でホームチームはその後も攻め立てたが、報われたのは試合終了間際だった。90分、ガブリエウ・サラのCKからオシムヘンがヘディングで決め、2-2の最終スコアとなった。

ガラタサライ周辺では、この失望の船出を受けてさらなる補強を求める声が一段と強まっている。トルコ紙Hürriyetのウール・メレケは、「ガラタサライには移籍期間最後の3週間で攻撃面に3人から4人の補強が必要だと思う。少なくともセンターフォワード1人、司令塔1人、そしてウイング1人だ」と主張。サイドでザネと競う新戦力の必要性にも言及した。

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オカン・ブルク監督も考えさせられる発言をしている。「今週は重要な1週間だ。今週中に新戦力を獲得することが我々にとって重要になる。スカッドの人数という観点からも、内部競争や、自前のクラブから上がってこられる選手という観点からも……攻撃陣には多くの穴がある」。さらにブルク監督は、「特に攻撃面では、ストライカーの後ろ、中央、ウイングのポジションに補強が必要だ」と語った。

ガラタサライの新加入はここまでまだ2人だけ

攻撃面の補強に関して、ガラタサライは最近アーセナルのガブリエウ・マルティネッリ獲得に動いたようだ。トルコ側はイングランド王者に対し、4500万ユーロのオファーまで提示したとされる。ただ、マルティネッリはスュペル・リグ行きを望んでいないとみられ、現時点でガラタサライ移籍はひとまず立ち消えとなっている。さらに、アーセナルのイーサン・ヌワネリにもガラタサライが関心を示しているようで、ミランのスター、ラファエル・レオンをめぐってもたびたびうわさが出ていた。

ここまでのところ、この夏のガラタサライのファンはまだ大物補強を待ち続けている。加入した新戦力は、MFレスリー・ウゴチュクウ（バーンリーからのレンタル）と、2部マニサFKからの将来有望株ウムト・エルデムの2人だけだ。

一方、開幕戦の相手コルムは、トルコ1部初参戦を前に比較的大きな投資を行っている。イスタンブールでの開幕ドローで得点したキジリディスに加え、もう1人の得点者ラミレスも最近加入したばかりで、ポルトガル1部のCDナシオナルからやって来た。コルムはすでに合計18人を補強しており、その中にはフルヴォイェ・スモルチッチ（フランクフルトから120万ユーロ）や、アルバニア代表イルベル・ラマダニ（レッチェから100万ユーロ）も含まれる。この夏ここまでで、そしてクラブ史上でも最高額の新戦力となったのはMFモハメド・ディオマンデで、コルムはグラスゴー・レンジャーズに525万ユーロを支払った。