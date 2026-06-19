アルゼンチンのハビエル・ミリー大統領は、女優でメディアパーソナリティのフローレンシア・ペニャを激しく批判した。ペニャはLuzu TVの番組で、アルゼンチン代表リオネル・メッシの父ホルヘ・メッシ氏が亡くなったという誤報を伝えた。

発端は、Luzu TVの生番組でペニャが「2026年W杯でアルゼンチン代表を率いるリオネル・メッシの父が急死した」と報じたことだった。

彼女は動揺しながら「悪いニュースは嫌ですが、メッシの父親が亡くなりました。驚きですか？」と語り、その後も詳細を尋ね続けた。この発言はSNSで大きな反響を呼んだ。





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しかし間もなくメッシ家族が公式声明を発表し、この情報は虚偽だと否定。ホルヘ・メッシ氏は健康問題で治療中だが「順調に回復している」と説明した。

同時に、家族はデリケートな情報を取り扱う際には「責任感、慎重さ、人間性」を持って接するよう求め、虚偽の噂が広まったことへの不満を表明した。

謝罪

数時間後、ピニャは生放送で涙ながらに視聴者とメッシ一家に謝罪した。

彼女は「生放送でイヤホンで聞いたまま発言してしまい、確認できなかった。震えている。ニコ・オッチャート（チャンネルオーナー）と声明を出す」と語った。

ペニャは責任が「未確認情報を提供した」制作チームにあると指摘した。

この騒動を受け、彼女はLuzu TVを辞任または解雇された。一方、ニコラス・オチアトは誤報を流した制作チーム数名を解雇した。

大統領の反応

ハビエル・ミリー大統領は即座に長文投稿で「恥ずべき非倫理的な行為だ」と批判した。

ミリー氏はX（旧Twitter）で「メディアの堕落には底がない」と批判した。

さらにこう続けた。「生番組で事実確認もせずに恐ろしく非倫理的な発言をしたフローレンシア・ペーニャ。たとえ情報が正しくても、市民の私生活に踏み込む以上、許されない。マイクやペンを握れば罰を受けないと考える者がいることを思い知らされる」。

さらに大統領は「少なくともそのテレビ局は誤報を訂正し、問題の人物を解雇した。だが、多数のジャーナリストを抱え、人々を中傷し続けるメディアや新聞社では、一度もそのような責任を取ったことがない」と付け加えた。



