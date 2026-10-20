スーパースターが支払わなければならないのは255ユーロだ。9月に代表チームから逃げ出したためだが、ロナウドの世界でこれはどれほどの額なのか。

サウジアラビアのクラブ、アル・ナスルで受け取る基本給は年間2億800万ユーロ。ボーナスを含めると約2億5000万ユーロに上る。つまりロナウドは、注目を集めた自身の不適切な行動に対する支払いを、38.6秒働くだけで賄える。ポルトガルサッカー連盟（FPF）に送金するのは、年俸の0.00012％だ。

「代表チームを去るのにいくらかかるかが、世界に明らかになった」とア・ボーラは記した。「だが、ポルトガルサッカーとその規則を世界がどう見ているかも分かった。『ばかげている』という声が見られた」。国際的な論評の論調を、まさに的確に要約している。

併せて科された出場停止処分も、実際には影響を及ぼさない。ロナウドは30日間、代表チームでプレーできないが、この処分は9月30日に合宿を離れた翌日の暫定的な出場停止にさかのぼって適用されるため、10月中に終了する。ポルトガルの次の代表戦は11月になってからで、ネーションズリーグのデンマーク戦（11月14日）とウェールズ戦（11月17日）が控えている。

クリスティアーノ・ロナウドは何をして処分を受けたのか？

処分は、こうした違反に関する連盟の規定の範囲内に収まっている。FPFによれば、ロナウドは懲戒規程第160条に違反した。この違反に対し、規則は原則として1カ月から6カ月の出場停止と、プロ選手には510～1020ユーロの罰金を定めている。ただし、ロナウド側は情状酌量を求めることができたという。自身の不適切な行動を認めたことに加え、代表チームにとっての重要性と功績が考慮された。

ロナウドは前回の代表活動期間中、チームの合宿を離れていた。きっかけは、ノルウェーでの試合（2-1）でジョルジェ・ジェズス代表監督に起用されず、続くデンマーク戦でもベンチに置くと告げられたことだった。

ロナウドは合宿を離れるだけにとどまらず、ジェズス監督が約束を破ったと公に非難した。その一方で、自身の不適切な行動を認め、処分を受けるべきだとし、チームメートとファンに謝罪した。ジェズス監督は11月にロナウドを再び招集でき、報道によれば、その意向もあるという。

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