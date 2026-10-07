その焦点となっているのが攻撃的MFのポジションで、ドイツ代表ではフロリアン・ヴィルツ（FCリバプール）とジャマル・ムシアラ（バイエルン・ミュンヘン）の両者が起用可能だ。「私に言わせれば、ムシアラとヴィルツが一緒にプレーしてくれて構わない。だが、キミッヒが唯一のアンカーであれば、ムシアラ／ヴィルツのコンビは強豪相手にはあまりに攻撃的すぎる。そうなると、クロップのシステムではムシアラかヴィルツか、ということになる」と、マテウスはシュポルト・ビルトに語った。

過去4試合の代表戦では、クロップはこの問題をまだ回避していた。オランダでの一戦とギリシャ戦という最初の2試合では、バイエルンのスターを招集していたからだ。ヴィルツは当初、セルビア戦とギリシャでプレーすることになっていた第2陣のメンバーに入っていたが、ムシアラがオランダ戦前のウォーミングアップで負傷したため、その後、予定より早く代表チームに呼ばれた。

「2人が再びトップフォームに戻れば、おそらく我々の最高の選手たちだ。そのうち1人を外すというのは、だからこそ不合理に聞こえる」とマテウスは見解を示した。そして、この問題は1974年W杯の際にもドイツサッカー界ですでに存在していたことを振り返り、「当時も『ギュンター・ネッツァーかヴォルフガング・オフェラートか？』と言われていた」と回想した。

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「クロップがこの問いに『ムシアラとヴィルツだ！』と答えられるなら、私は本当にうれしい。ただ、欧州選手権2028でその解決策を見ることになるとは思わない」と、65歳のマテウスは最後に結論づけた。

ヴィルツとムシアラはこれまで何試合の代表戦に出場している？

ムシアラは2021年3月にドイツ代表デビューを果たし、代表通算46試合（10得点）を記録している。さらに2022年には年間最優秀代表選手にも選ばれた。

ヴィルツは2021年9月にA代表のユニフォームを初めて着て以降、代表通算48試合（12得点）となっている。