土曜夜、PSVがヴィレムIIに7-0で大勝した試合で、スフェン・マイナンスは際立つ活躍を見せた一人だった。MFは見事なゴールを決め、アシストも記録。試合後、晴れやかな表情でESPNのカメラの前に立った。「7-0で勝って、ゴールを決め、アシストもすれば、気分はいいですよ」とマイナンスは語った。

マイナンスにとって、とりわけ満足のいくものだったのはPSVのチーム全体のパフォーマンスだ。7得点すべてを異なる選手が決めたことも、その理由の一つだった。「途中から入った選手たちも役割を果たし、チームにさらなるエネルギーをもたらしてくれたと思います」と話した。「ここ数週間、みんなで取り組んできたことが、今日はゴールという形で実を結びました。素晴らしいことです」

マイナンス自身も、この夜屈指の美しいゴールを決めた。セルジーニョ・デストのクロスをダイレクトで蹴り込み、ボールはクロスバーの下側に当たってゴールに入った。「相手選手が跳び上がろうとしているのが見えましたが、ある時点で、もう跳ばないと分かったんです」と振り返った。「それなら打てると思いました。うまく入ってくれました」

マイナンスによれば、ボールが足元の理想的な位置に来たわけではなく、シュートにはかなりの技術が必要だったという。「ボールが少し真ん中寄りに来たので、足の内側でファーサイドに落とす必要がありました」とMFは説明した。「簡単そうに聞こえますが、完璧に入ってくれました」

PSVにとって、水曜日に予定されているクラブ・ブルッヘとのチャンピオンズリーグの試合に向け、この自信は大きな力になる。「僕たちは一つのチームであり、家族です。みんなでまた素晴らしい結果を出せました」とマイナンスは語った。FCポルト戦での0-1の勝利に続き、同様のプレーを見せたい考えだ。「あの試合でやったことを次の試合でもやりたいです。でも、簡単にはいきません。ブルッヘは今年、本当にいいチームですから」

マイナンスはチャンピオンズリーグのホームゲームで初めて先発することも楽しみにしているが、それ以上にPSVでの自身の成長に満足している。「チャンピオンズリーグのホームゲームではまだ先発したことがありません。でも、ほかの選手たちから、ひと味違う、ものすごく特別なものだと聞いています」とMFは語った。「ここ数週間、ひょっとするともう2カ月ほど、本当に調子がよく、PSVで自分の居場所を見つけたと感じています」

ただ、最初からそう感じていたわけではないとマイナンスは認める。夏の移籍後は、引っ越しや幼い子どもとの家庭生活もあり、環境になじむまでに時間が必要だった。「最初は少しうまくいかず、自分の居場所を見つける必要もあったのかもしれません」と話し、そのことについてしっかり話し合いもしたと明かした。「少し情けない話に聞こえるかもしれませんが、最初は少し甘く見ていたのかもしれません。今はすべて落ち着いていて、安定しています」