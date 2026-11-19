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元イタリア代表FWアントニオ・カッサーノが、イタリア3部ラヴェンナで電撃的に現役復帰した46歳のブラジルの名手ロナウジーニョを厳しく批判した。引退発表から9年を経て、先週日曜日のセリエC、フォルリ戦（2-0）に先発し、イタリア中のファンを驚かせた。

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共同オーナーの出場に沸いた満員のスタジアム

カッサーノは、スタディオ・ブルーノ・ベネッリを埋めた観客がラヴェンナの共同オーナーに声援を送ったにもかかわらず、 ロナウジーニョがイタリア3部で再びプレーする決断 を酷評した。2015年にフルミネンセでプレーして以来となるクラブの公式戦に背番号10で出場し、36分にジュリオ・ドナーティが決めた先制点では、攻撃をつなぐ役割を果たした。ブラジル人のロナウジーニョは前半をフル出場し、ハーフタイムに退いた。

出場の動機に疑問を呈する解説者

ロナウジーニョは2026年6月、イニャツィオ・チプリアーニ会長との友人関係を通じてラヴェンナと契約した 。しかし、その出場はローマ、ACミラン、インテル、レアル・マドリーでプレーした元FWカッサーノを納得させなかった。

カッサーノはイタリアの番組『Viva El Futbol』で、こう語った。「まず一つ言っておきたい。私はロナウジーニョを人としても選手としても非常に尊敬している。私にとって彼は今も、メッシ、マラドーナ、ロナウド・ナザリオ、そしておそらくペレと並ぶ、史上最高の5人の一人だ」

「でも、先日の彼のプレーは見るのが本当に、本当につらかった。46歳で、あのコンディションで、何をしにピッチへ出たんだ？ 理解できなかった。友人であるチプリアーニとの関係が理由なのか？ 多額の金を払われたからなのか？ 分からない。私にはばかげた茶番に見えた。ほかにどう呼べばいいのか分からない」

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カッサーノは評価を変えず

ファンは「オ・ブルッショ」、すなわち「魔術師」が再びピッチに立つ姿を楽しんだが、カッサーノは、どれほどの金銭的な見返りがあっても自分なら同じことはしないと強調した。

さらに批判を重ね、こう締めくくった。「私なら1000万を提示されてもやらなかった。2000万でもだ。彼のように、いつも謙虚で、史上最高の選手の一人である人物には敬意を表する。でも、起きたこと自体をどう評価するかと聞かれれば、私には茶番、見せかけの芝居だった」

セリエCで再び出場する可能性も

カッサーノの厳しい評価にもかかわらず、 ロナウジーニョは2026-27シーズンのセリエCでラヴェンナの試合に再び出場する可能性を否定していない 。復帰戦での勝利に貢献したベテランは、今後のリーグ戦を前に自身のコンディションを見極めることになる。再びプレーするにせよ、共同オーナーの役割に専念するにせよ、ラヴェンナの次のメンバー表には大きな注目が集まるだろう。