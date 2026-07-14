「ばかげた老婆」…マック・アリスターの母親が、イングランド戦を前にアルゼンチン人の怒りを買う

2026年W杯準決勝で水曜にイングランドと戦うアレクシス・マクアリスターの母親が、アルゼンチンサポーターの怒りを買った。

2020年に息子がブライトンでプレー開始した際、一緒にイングランドに移住したシルヴィーナ・リラは、大会で流行した活気ある応援歌に参加しなかった。

サポーターや選手たちは「跳ばない奴はイギリス人」と歌い、ロッカールームではフォークランド諸島やマラドーナを題材にした曲で踊る。

アルゼンチンサポーターは、水曜日の準決勝を前に、お気に入りのチャント「ジャンプしない奴はイギリス人だ」で士気を高めた。

グループステージやスイス戦の勝利後、何千人ものサポーターが騒ぎ、大歓声を上げる様子を捉えた動画がネット上で拡散している。

しかしシルヴィーナは、フォークランド紛争やマラドーナの“神の手”ゴールなど、長年のライバル関係を大げさに語らない。

英紙『ザ・サン』に彼女は語る。「寒さと日照不足で、イギリス生活にはネガティブなイメージがあった」。

そしてこうも語った。「前は『絶対にイングランドには行かない』と言っていた。でも実際に訪れるとすべてが変わった。人を見る目さえも」。

「冷たい人ばかりだろうと思っていたが、実際には皆礼儀正しく、敬意を持って接してくれた。温かく迎え入れてくれ、できる限りの親切をしてくれた」と続けた。

スカローニ監督と同様に、彼女も両国の対立には距離を置いている。

シルヴィーナはこう続けた。「イングランドとの問題はフォークランド／マルビナス諸島の歴史と少し関係がある。スカローニ監督が言ったように、これは単なるサッカーの試合。私の孫娘はイングランドで生まれたの」。

さらに「みんなが『ジャンプしない人はイングランド人だ』と言っても、私は座っているので同じことは言えません。その点では同意できません」と語った。

この発言は母国のファンから批判を招いた。アルゼンチンのニュースサイト「Info BAE」がXに投稿した記事には数千件のコメントが寄せられ、ほとんどが否定的な内容だった。

批判は「忠誠心の矛盾」への非難から露骨な侮辱まで及んだ。

「ばかげたおばさん」「恥を知れ」といった声も上がった。

別のユーザーは「シルヴィーナ、イギリス人ぶるのをやめろ」と書き込んだ。

一方、マック・アリスターも自身の立場を率直に語った。

リヴァプールのスターは「私はイギリス人をとても尊敬している。6年間そこで過ごし、いつも親切にしてもらったからだ」と語った。

そしてこう結んだ。「サッカーの面では、彼らがどんな犠牲を払っても我々を倒そうとしているのは明白だ。厳しい試合になるだろうから、今は最善を尽くすだけだ。敬意を持って言いたい。ピッチでは素晴らしい戦いをしよう」。