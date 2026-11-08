バレンシアに所属するスペイン人選手パブロ・マフェオが、レアル・マドリードとの試合のハーフタイムに行われたテレビインタビューでの怒りに満ちた発言が物議を醸した後、公式サイト「インスタグラム」のストーリー機能に投稿した声明を通じて正式に謝罪した。この試合はリーガ・エスパニョーラ第12節の一戦で、レアル・マドリードが3対0で勝利を収めた。

スペインのラジオ局「カデナ・セール」によると、マフェオは自らの発言が広範な批判を招いた後、事の経緯を明らかにし、自身の反応について謝罪することに努めた。彼は、自分の怒りはインタビューを行った記者に向けられたものではなく、メディア業界で働く人々に敬意を抱いていると強調した。

バレンシアの選手は声明をこう切り出した。「ハーフタイムに起きたことを説明する必要を感じて、これを書いている」。そして、インタビューを行う必要があると伝えられたものの、自分が非常に怒っていることを自覚しており、考えを表現するのに適したタイミングではなかったため、最初からそれを望んでいなかったと述べた。

マフェオはさらに、最終的にインタビューの実施は義務であり、望んでいなくても出演しなければならないと伝えられたと付け加えた。試合直後に記者に謝罪し、自分の激昂は個人的に彼に向けられたものではないと説明したことに言及した。

このスペイン人サイドバックは、自らの仕事を遂行するすべてのプロフェッショナルに対する大きな敬意を強調し、記者は起きたことに責任はなく、声明の目的は事の経緯を明らかにし、誰かを傷つけるつもりはなかったことを確認するためであると述べた。そして、自分の反応を個人的なものと受け取ったすべての人に謝罪した。

マフェオの謝罪は、前半のハーフタイム中に「DAZN」に対して行った発言を受けたものだった。彼はインタビューの実施に不満を示し、こう語った。「このインタビューは全くやりたくない、馬鹿げている。もしどうしてもやらなければならないなら、やって終わらせるだけだ。意味がない、我々は試合をしているんだ」。

バレンシアの選手の発言はインタビュー拒否だけにとどまらず、審判にも批判を向け、自分のチームが不公平な判定を受けたと述べてこう語った。「存在しなかったファウルが取られている。何でも聞いてくれ、我々にはもっと公平な審判が必要だ。最初の得点の場面にファウルはなかった、それが我々に影響している」。

レアル・マドリードはメスタージャのピッチで3対0の完勝を収め、全大会を通じて8連勝を達成した。一方でバレンシアはホームでの不振を続け、リーガ・エスパニョーラの順位表でブービーの位置にとどまった。