スペイン紙Marcaのインタビューで、フェレはかつて買収を持ちかけられたことを認めた。「はい、その通りです。ある代理人が私に会いたがっていました。彼の選手はもちろんノミネートされていました。彼はその選手の実績を説明し、売り込んだ後、私に対して、引用符付きで言えば、審査員に彼の候補を『売り込める』かと尋ねたのです」と語った。

ただ、France Footballで30年間編集長を務めたフェレは、その申し出を断ったという。「その後、電話に出るために私は少し席を外さなければなりませんでした。戻ってくると、その代理人はすでに姿を消していました。しかし、テーブルの上には封筒が置かれていたのです。私はそれを持って、受付に預けました。中に何が入っていたのかは分かりません」と強調した。

ただし、フェレはこの買収未遂がどの年の出来事だったのかについては明かさなかった。

ルカ・モドリッチとカリム・ベンゼマとの印象的なやり取り

このフランス人はまた、受賞者にかけた電話のうち、記憶に残っている2件についても明かした。1つは、2018年のバロンドール受賞者ルカ・モドリッチとの会話だ。「私は彼に、受賞したことを伝えました。すると、電話の向こうで突然沈黙が流れました。その後、彼は泣き出し、信じられないと言ったのです」

もう1つでは、フェレは2022年のカリム・ベンゼマの反応に驚かされたという。「私を驚かせたのは、まるでそれほど重要ではないかのように、彼がとても冷静に反応したことでした。数日後、彼は私に謝罪し、何が起きていたのかを説明してくれました。彼は施術用ベッドに横たわり、マッサージを受けていたと言いました。叫びたかったものの、チームメートに囲まれていて、その秘密を自分だけのものとして守らなければならないと分かっていたため、それができなかったのだそうです」

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今年のバロンドールを制するのは誰か？

今年はハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、ラミン・ヤマル（バルセロナ）、キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）が、10月26日に授与されるバロンドールの有力候補に挙がっている。後者の2人はここ数週間、疑問の残る自己礼賛によって自らをこの賞の候補として押し上げていた。

フェレはこの動きを最近批判していた。「投票者は naive ではありません。選手を見極め、評価するのに必要な経験も判断力も備えています。その選手が最高だと10回も15回も聞かされる必要はないのです」とLe Parisienに語り、さらにこう強調した。「コミュニケーションの面でバロンドールを失うことがあると言うとき、私が意味しているのは、ある選手が不快な形で脚光を浴び、投票者に決断を迫られているという印象を与えてしまうことです。一部の人たちが演出するこの種の騒ぎは、やがて投票者をいら立たせる可能性があります。なぜなら、その時点では操作がかなり明白になるからです」