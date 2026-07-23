北米で開催されたワールドカップから帰国後、2人のMFは故郷の市役所で歓迎された。スペイン南部にある人口約4万人のこの自治体は、甘味種「ボンボン・コロラオ」のトマトで知られる。町のスポーツ功績を称え、地元政治家は伝統慣習に従った。

2人は出席者の前で体重を量り、賞品の量を決定。FCバルセロナのガヴィは68キログラムだった。 PSGのルイスは84kgだった。合計約150kgのトマトが贈られた。

フアン・マヌエル・ヴァッレ市長は「彼らは街の威信を高め、3人のW杯優勝者を誇る自治体は他にはない」と語った。

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ガビとファビアン・ルイスへのユニークなW杯報奨金

市長は、このアンダルシアの小さな町が持つもう一つの特筆すべき点にも言及した。2010年、ヘスス・ナバスはスペイン代表として南アフリカW杯決勝でオランダを延長戦の末1-0で破り、優勝していた。セビージャFCで14年間プレーしたナバスも、同じロス・パラシオス・イ・ビジャフランカ出身だ。

この贈呈は称賛の一環に過ぎず、市議会は2人の名を後世に伝えるため、市内2つのサッカー場の名称をガビとルイスに改めた。

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ガビは優勝直後、アンダルシアの旗を掲げて喜びを表現した。

ガビは試合直後から故郷への愛を示し、授賞式ではアンダルシアの緑と白の旗を肩に掛けた。

優勝後、彼はこう語った。「誰もこの夢から私を覚醒させてはならない。ロス・パラシオス出身の少年が、村の広場でサッカーをしながら、いつか自分の国と共にワールドカップを制覇することを夢見ていたあの夢から……」