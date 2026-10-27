レアル・マドリーの元スター、グティが、2026年のバロンドール受賞者にイングランド代表のハリー・ケインが選ばれたことを皮肉を込めて疑問視し、物議を醸した。彼はケインの受賞があらかじめ決まっていたと見なし、結果に納得していない姿勢を示す発言を行った。スペインではこのサッカー界最高の個人タイトルの受賞者について、さまざまな意見が分かれている。

グティは番組「エル・チリンギート・デ・フゴネス」に出演した際、同賞がロンドン在住のある人物のもとへ渡ったのは疑わしい偶然だと述べ、イングランド代表のストライカーの戴冠は当初から仕組まれていたと示唆した。

レアル・マドリーの元スターは皮肉を込めてこう続けた。「バロンドールはロンドンへ渡り、ロンドン在住の人物が受賞した。なんという偶然だろう、そうじゃないか? 本当の偶然さ! これは最初から筋書きが書かれていたんだ、間違いなくね」

グティは戴冠の状況への疑念にとどまらず、受賞発表時のケインの表情が、彼の考えでは受賞を予想していなかったことを表していたと指摘した。このイングランド人選手はラミン・ヤマルとキリアン・エムバペが競争で自分を上回ると考えていたのだと説明した。

グティのこうした発言は、バロンドール受賞者をめぐる反応が分かれるなかで出てきたものだ。スペインの一部のファンは夏にワールドカップを制した選手の一人が受賞することを望んでおり、一方でレアル・マドリーの一部のサポーターは、イングランド人ストライカーではなくエムバペの受賞を期待していた。