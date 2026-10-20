レアル・マドリードの公式テレビは、バルセロナおよびスペインの審判団への攻撃をエスカレートさせた。カタルーニャのクラブがレアル・ベティスと対戦した試合で「レフカム」が捉えた会話を利用し、両宿敵による待望のクラシコを数日後に控えるなか、ハンジ・フリック率いるチームの選手たちが審判の判定に影響を及ぼしていると非難した。

スペイン紙「スポルト」によると、バルセロナの複数の選手が主審リカルド・デ・ブルゴス・ベンゴエチェアに対し、ジョヴァニ・ロ・チェルソのゴールで終わったプレーにおけるハンドの可能性のレビューを求める場面を映した映像が、レアル・マドリードの公式チャンネルを通じて新たな批判の波を巻き起こした。同チャンネルは、起きたことは選手が審判の判定を誘導することに介入している証拠だと見なした。

同チャンネルはバルセロナの選手たちに鋭い非難を向け、クラシコでレアル・マドリードを待ち受けるものを表現するのに物議を醸す言い回しを用いて、次のように述べた。「レアル・マドリードはクラシコで17人の審判と対峙しなければならないだろう。ピッチ上に3人、第4審判、VAR担当とそのアシスタント、さらにバルセロナの11人の選手、彼らもまた審判だ」

「RMTV」の攻撃はこれにとどまらず、カタルーニャのチームの選手たちがビデオ技術によってレビューされる場面に影響を及ぼしていると非難し、こう述べた。「17人の審判を前にすると、任務は極めて複雑になる。いまやバルセロナの選手たちが、どの場面がビデオ技術でレビューされ、どの場面がレビューされないかを決めている。なぜなら彼らもまた審判になったからだ。試合を仕切っているのは彼らだ。これはスキャンダルだ」

マドリードのチャンネルはさらに、同チャンネルが逸脱行為と呼ぶものに何の結果も伴わないことに疑問を呈し、それを両宿敵による次の対戦における審判の判定をめぐる懸念と結びつけて、こう付け加えた。「他のどのリーグであれば、それには結果が伴っていたはずだ。日曜日に起きたことは、我々全員が知っている理由によって、大きな複雑さを引き起こしている」

アルダ・ギュレルが論争の渦中に

レアル・マドリードのテレビによる攻撃は、白い巨団の試合に付随した審判をめぐる論争にも及んだ。同チャンネルは、セビージャの選手ペキとの物議を醸した場面でトルコ人のアルダ・ギュレルを擁護し、このプレーに対するメディアの集中と呼ぶものを批判する一方で、このトルコ人選手が繰り返し嫌がらせを受けたと表現したことが無視されていると指摘した。

同チャンネルはこう述べた。「すべてと、そして全員と対峙し、一致した意見を持つ者たちがギュレルとペキの間のグレーな場面についてしか語らないメディアの体制とシステムに立ち向かう。選手もまた何度も嫌がらせを受けていたにもかかわらずだ」

「RMTV」はまた、テレビ中継における場面の映し方への批判も改めて示し、審判の判定を評価するために必要だと考える一部のアングルが映されないことへの繰り返しの不満を再び述べた。同チャンネルは、以前に陰謀論を広めているとの非難を受けたにもかかわらず、視聴者に映されない場面が存在することを常に指摘してきたと述べた。

同チャンネルは、物議を醸す場面が一つあれば、その見方からすれば物事の流れを変えるのに十分かもしれないと指摘して攻撃を締めくくり、審判をめぐるレアル・マドリードとバルセロナの間の論争が再燃するなかで緊張が高まり続けるクラシコを取り巻く空気を、新たにエスカレートさせた。