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バイエルン・ミュンヘンが、攻撃陣の人手不足を解消するため、なじみのある顔の獲得を検討している。エースストライカーのハリー・ケインの負傷により前線の補強策を急ぐ必要に迫られるなか、かつてチームに所属したカメルーン代表FWエリック・マキシム・チュポ＝モティングの名前が、冬の移籍市場でアリアンツ・アレーナに復帰する候補として浮上した。

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ドイツ人ジャーナリストのフロリアン・プレッテンベルク氏によると、チュポ＝モティングはバイエルンへの復帰に前向きだという。アメリカのニューヨーク・レッドブルズとの契約満了が迫っており、来年1月にはフリーの選手となる見込みだ。

バイエルンの首脳陣は、今シーズン終了までの契約で同選手を獲得する可能性を検討している。攻撃陣の追加の選択肢とする狙いで、必ずしもハリー・ケインの長期的な代役を想定しているわけではない。

勝手知ったる古巣への復帰

このカメルーン人FWはバイエルン・ミュンヘンの環境を熟知している。2020年にパリ・サンジェルマンからフリートランスファーで加入し、4シーズンにわたってチームのユニフォームを着た。

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ドイツの名門での在籍期間中には122試合で38ゴールを記録。攻撃面で多彩な役割をこなし、さまざまな時期にチームにとって有用な選択肢となった。

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チュポ＝モティングは37歳だが、報道によれば現在も良好なコンディションを維持している。また、チーム内で限られた役割を受け入れる用意もあり、ハリー・ケインが復帰した後もベンチの追加オプションとしてチームに貢献できるという。

この点はバイエルンの計算において重要な意味を持つ。クラブが求めているのは、必ずしもイングランド人エースとレギュラーの座を争うストライカーではなく、彼の離脱期間中に穴を埋められる選手だからだ。

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代理人はバイエルンに判断を委ねる

一方、チュポ＝モティングの代理人を務めるロジャー・ヴィットマン氏は、復帰の可能性に含みを持たせつつも、最終的な判断はバイエルン・ミュンヘンの首脳陣に委ねられていると強調した。クラブは以前から選手本人とその能力をよく知っているためだ。

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ヴィットマン氏は『ビルト』紙に対し、次のように語った。「決めるのはバイエルン・ミュンヘンであり、我々が推薦する必要はない。彼らは彼のことをよく知っている。何年もの間、毎日チームのロッカールームで過ごしてきたのだから」

さらに「彼らは、自分たちがどんな人物、どんな選手を手に入れることになるのかを完全に理解している。だから、バイエルンは正しい決断を下し、1月にふさわしいストライカーを見つけると思う」と付け加えた。

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攻撃陣の危機がコンパニに重圧

今回の動きの背景には、ヴァンサン・コンパニ監督が使える攻撃の駒が明らかに不足している状況がある。バイエルンのトップチームには現在、プレー可能なストライカーが1人しかおらず、今後に向けて控えを確保するためには追加の選手獲得が不可欠となっている。とりわけ、複数の選手が負傷で離脱を続けていることが拍車をかけている。

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クラブの懸念は人数不足にとどまらない。ブンデスリーガでの成績も下降しており、直近のリーグ戦4試合でわずか1勝にとどまっている。バイエルンは冬の補強によって攻撃の安定を取り戻したい考えだ。チュポ＝モティングの復帰は、過去にチームで積んだ経験と環境への理解を考えれば、迅速かつ比較的リスクの低い解決策となり得る。ただし、最終的な決断はなおクラブ首脳陣の手に委ねられている。