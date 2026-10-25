マンチェスター・ユナイテッドの監督マイケル・キャリックの将来が、深刻な危機に瀕することとなった。日曜に行われたホームでのボーンマス戦で0-3という痛恨の敗北を喫し、レッド・デビルズの今季の不振なスタートが続くなか、選手やクラブの競技部門に向けられる批判が高まっている。

ボーンマス戦での敗北は、期待される結果を出せずにいるマンチェスター・ユナイテッドにとって、キャリックへのプレッシャーをさらに強めるものとなった。プレミアリーグの開幕8試合でわずか1勝にとどまり、首位とは勝ち点14差の16位にまで後退している。

45歳のキャリックは、昨年1月にルベン・アモリムの退任を受けて暫定的にチームの指揮を執り、その後5月に正式に監督の座に就いた。マンチェスター・ユナイテッドをチャンピオンズリーグ出場へと導き、一連の好成績によってシーズンを3位で終えたことが評価されたためだった。

しかしチームはその成功を土台にできず、リーグ戦での直近の勝利は8月30日にまで遡る。昇格したばかりのイプスウィッチ・タウンを5-2で下して以降、期待外れの結果が続いており、チームを正しい軌道に戻せるかどうかという難しい試練に監督は直面している。

不透明な将来

ボーンマス戦での敗北を受け、キャリックは状況の厳しさを隠さず、コーチングスタッフの将来が依然として不透明であることを認めた。その発言は、彼がクラブ内で抱えるプレッシャーの大きさを映し出すものだった。

マンチェスター・ユナイテッドの監督はスカイ・スポーツに対し、「厳しい状況だ。それは否定できない」と語り、こう付け加えた。「これから何が起きるのか、次にどうなるのか、正直分からない」

さらに続けた。「私はいつだってこのクラブのために全力を尽くすし、それは今も変わらない。自分の仕事が好きだし、責任を感じている。何が起きるかは、ただ待って見るしかない」

高まる危機

キャリックを取り巻くプレッシャーは、ネガティブな結果だけにとどまらなかった。一部の選手との関係にまで及んでいる。ボーンマス戦でチームのキャプテンであるポルトガル人ブルーノ・フェルナンデスをベンチに残すという注目の判断を下したためで、この措置は、同MFが監督の戦術を批判したことを受けてのものだった。

フェルナンデスは先週水曜、チャンピオンズリーグでマンチェスター・ユナイテッドがコモに1-4で敗れた試合中にキャリックのやり方を批判しており、その発言は、クラブが置かれる戦術面での不安定さと相まって、チーム内の緊張をさらに高めた。

同時に、ディフェンダーのリサンドロ・マルティネスも批判の渦中に入った。マンチェスター・ユナイテッドの運営陣を攻撃する物議を醸す発言について謝罪したもので、チームのメンバー編成にさらなる投資がなされることへの期待を表明し、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスからのより大きな支援を求めていた。

こうした展開は、結果の低迷や、戦術的な決定およびチーム編成の水準向上に必要な投資をめぐる対立がある状況下で、競技部門がチームの危機に対処できるのかという疑問が高まるなかで起きている。

サポーターはキャリックを支持し、選手を批判

プレッシャーが高まるなかでも、キャリックは依然としてマンチェスター・ユナイテッドのサポーターから絶大な人気を誇っている。クラブでの長いキャリアゆえで、選手として12年間にわたりチームのユニフォームを着て464試合に出場しており、それがサポーターから広く尊敬を集める名前のひとつとなっている理由だ。

ボーンマス戦での敗北後、キャリックがサポーターに応えようとピッチ内を歩き回る間、彼らはキャリックの名を連呼した。それは、サポーターの怒りの大部分が選手と運営陣に向けられるなか、監督への支持のメッセージのように見える光景だった。

キャリックは自身に向けられたチャントについてこうコメントした。「あれは私からの別れではなかった」。そのうえで、特にチームが置かれている厳しい状況のなかで、起きたことに対して複雑な感情を抱いていると説明した。

さらに続けた。「複雑な気持ちだ。私は自分のチームの選手たちが経験していることを感じている。彼らは本当に厳しい時期を過ごしている。我々が手助けできることもあれば、制御の及ばないところで状況が展開していくこともある。それが今、選手たちが感じていることだ」

こうも語った。「サポーターの反応に対しては相反する気持ちがある。彼らとこうしたつながりがあることは、複雑な感情を呼び起こす。受け止めるには少し時間が必要だが、彼らの支持には間違いなく感謝している」

そして発言をこう締めくくった。「これが我々の今の現実だ。望んだ結果を出せていないし、内容も求められる水準にはなかった」

だが支持の光景は長くは続かなかった。キャリックがピッチを去った途端、チャントはブーイングに変わり、選手たちはサポーターの怒りの波に直面した。それは、サポーターとチームの間の溝が広がっていること、そして選手が見せるプレーの水準に対する不満を示すものだった。

ネビル「運営陣はサポーターを怒らせるかもしれない」

マンチェスター・ユナイテッドの元ディフェンダー、ガリー・ネビルは、サポーターがキャリックの名を連呼したことについて、彼の任務が終わりに近づいている可能性を彼らが察していることの表れだと見た。サポーターは監督をよく知っており、運営陣や選手に対する姿勢とは対照的に、彼をクラブの申し子のひとりとみなしているのだと強調した。

ネビルはスカイ・スポーツを通じてこう語った。「マンチェスター・ユナイテッドのサポーターがマイケル・キャリックの名を連呼しているのは、おそらくここで何が起きようとしているのかを察しているからだ。彼らはこれまでにもこうした状況を目にしてきた。彼は彼らの仲間であり、絶大な人気がある」

さらに付け加えた。「だが、オーナー陣も、競技部門も、選手も人気がない。彼らはこのクラブを大きく失望させてきた」

ネビルは、クラブの最高経営責任者オマール・ベラダと、テクニカルディレクターのジェイソン・ウィルコックスが、たとえその決定がサポーターの不満を招く可能性があるとしても、キャリックの将来について難しい決断を下さざるを得ないかもしれないと指摘した。

こう語った。「明日、この2人は、マンチェスター・ユナイテッドのサポーターの不満を招くような決定を下す可能性が高い。しかしそれはおそらく必要な決定だ」。そのうえで、クラブ内の状況を「極めて混乱している」と評した。

選手への痛烈な批判

元プレミアリーグ王者のクリントン・モリソンは、試合後のサポーターの反応について、監督を支持する一方で選手のプレーを拒絶するという、クラブが置かれている怒りの状態を端的に表していると見た。

モリソンはこう語った。「この状況がすべてを物語っている。サポーターはキャリックの側に立っているが、選手は支持していない。なんてことだ! 実に気がかりなことだった」

さらに、キャリックはスタンドから大きな声援を受けたが、選手たちはピッチに残されて単独になった途端にブーイングを浴びたと付け加え、彼らのプレーは求められる水準に達しておらず、サポーターの怒りの反応を受けて当然だと指摘した。

こう続けた。「結局のところ、監督にできることには限界がある。私の考えでは、選手たちは試合に勝つだけの水準に達していない」

マンチェスター・ユナイテッドの元サイドバック、アシュリー・ヤングもチームのプレーを批判し、サポーターのキャリックへの支持はクラブのレジェンドのひとりとしての彼の地位ゆえだとしたうえで、選手たちはボーンマス戦で称賛に値するものを何も見せなかったと強調した。

ヤングはこう語った。「残念ながら、マイケル・キャリックにとっては実に残念なことだ。サポーターは彼の背後に立ち、支持している。クラブのレジェンドのひとりなのだから、それは当然だ。しかしピッチ上の選手たちは何も見せなかった。走らなかったし、まとまったチームには見えなかった」

そして、両チームのプレーの大きな差を指摘して発言を締めくくり、ボーンマスの水準ははるかに上で、マンチェスター・ユナイテッドのプレーは精彩を欠き期待外れだったと述べた。