ノルウェー代表エルリング・ハーランドの父アルヴィ・ハーランドは、2026年W杯準々決勝ノルウェー対イングランド戦で物議を醸した。FIFA観戦席で自制を失い、カメラに映った不適切な仕草が世界中のメディアやアナリストから激しい批判を呼んだ。

スペインのテレビ局「カルーセル・デポルティーボ」によると、最も問題視されたのは延長戦での行動だ。イングランドのスペンス選手がPKを獲得したが、VARで取り消された。

カメラはノルウェー代表の父にズームイン。彼はイングランド選手がダイブしたと手で示し、中指を立てて罵倒した。この行為はスタジアム観客から「恥ずべき」と形容された。

「彼にもFIFAにも恥だ」

スペインの解説者ダニー・ハレドは試合中、次のように批判した。「恥ずべき行為だ！アルフィー・ハーランドはFIFAボックス席から演技し、VAR判定に不満を示した。彼にもFIFAにも中継側にも恥だ。」

ハレドはさらに「選手も審判もスタッフも皆、自分の仕事をこなしている。出来に差はあっても彼らは働いている。彼の振る舞いは情けない。アーリングは父親の行動を快く思っていないだろう」と語った。

父と息子の対照

騒動を起こす父と、穏やかな息子との対照が際立った。アーリングはトラブルメーカーではないが、父はVIP席でサッカーのレジェンドに囲まれながら問題行動を取った。

アーリングは6試合で7得点を挙げながらアシストは0で、母国初出場となった2026年W杯を去った。