2022年の大きな反響を呼んだインタビュー以来、アル・ナスルのスーパースターと親しい関係にあるイギリス人司会者は、プラットフォームX上でセレソンの指揮官を直接攻撃した。「なんて傲慢なクソ野郎だ。ジェズスは一度もポルトガル代表でプレーするに値するほどの選手ではなかったのに、今はこの国の偉大な選手たちを見下すのを楽しんでいる」と、61歳の同氏は書き込んだ。

論争の発端となったのは、41歳のFWが火曜夜、協会会長ペドロ・プロエンサとの会談後にチームキャンプを離れたことだった。その前には、ネーションズリーグのデンマークとのアウェー戦（ポルトガルが4-2で勝利）で、ジェズスが先発にゴンサロ・ラモスを起用し、ロナウドを再びベンチに置く決断を下していた。これに先立つノルウェー戦でも、このベテランは試合を通して出番なく見守るだけだった。

その後、ロナウドが長年着けてきた背番号7はデンマーク戦でラファエル・レオンに与えられた。この措置についても、モーガンは厳しく批判した。

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クリスティアーノ・ロナウドを巡る騒動について、ピアース・モーガンは何を語ったのか？

「クリスティアーノがポルトガルのためにしてきたすべてを思えば、なぜこんな扱いをするんだ？ 昨日は彼の父親の誕生日だったし、彼は父の死の翌日に自国のためにプレーした。彼らの史上最高の選手に対するこの衝撃的な無礼を目にするのは恥ずべきことだ」と、モーガンは書いた。

CR7の離脱は、たちまち大きな騒動へと発展した。主将の妹に加え、ポルトガルの首相も、この最多代表選手への対応を巡る議論に加わった。

代表チームでのロナウドのキャリアが、この別れによって本当に終わりを迎えたのかどうかについては、声明で反応した41歳の本人も、まだ明言を避けた。ただ、昨季にアル・ナスルでも指導を受けたジェズス監督の下で復帰する可能性は、現時点では極めて低いとみられる。