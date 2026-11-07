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1.FSVマインツ05は土曜午後のブンデスリーガで、バイエルン・ミュンヘンに1-2で敗れた。しかし、マインツ側が特に納得できなかったのは前半のある場面だ。なかでも主将のナディーム・アミリは、主審の判定を理解できずにいた。

前半終了間際、アミリのFKからイ・ジェソンがヘディングでネットを揺らし、ホームのマインツが1-1に追いついたかに見えた。ロベルト・シュレーダー主審は当初ゴールを認めたものの、VARによる確認を経て判定を覆した。理由は、FKの際にイがわずかにオフサイドポジションにいたためだった。

その時点で、ゴールはほぼ確定したかに思われた。両チームはすでに再開に向けてそれぞれの自陣に並んでいたが、その後VARの確認が行われた。映像では、イが実際にオフサイドポジションにいたことが示された。飛び出してきたマヌエル・ノイアーとヨナタン・ターはいずれも、その後にボールへわずかに触れていた。しかし、バイエルンの守備側の2人によるプレーは意図的なプレーとはみなされず、オフサイドの判定は変わらなかった。

それでもアミリは判定に納得できなかった。「最初は理由がまったく分からなかった。何より、主審はすでに笛を吹いて、センタースポットを指していたんだ。でもその後、イがオフサイドだったと言われた。僕にとってはオフサイドじゃない。何か方法を見つけないといけないと思う。例えば50センチならオフサイドポジションにいてもいいとするとか。あれはオフサイドじゃないんだから」。ドイツ代表のアミリは試合後、Skyで不満をあらわにした。

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終盤に1-2とするゴールを決めたチームメートのフィリップ・ティーツも、Sky で困惑を示した。「突然判定が覆って、ゴールは認められないことになった。あの場面で起きたことは本当に不可解だ」

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VARの確認にかかった時間も、さらなる驚きを呼んだ。40分のイのゴールと思われた場面から、44分に最終的な判定が下るまで、丸4分を要した。マインツのSNS担当者もXで、長い確認について強い言葉で反応した。「ばかげている。約4分たってから、突然ゴールが認められないなんて……信じられない！」

こうしてバイエルンが1-0とリードして前半を終えた。先にヨシュア・キミッヒが見事なゴールでミュンヘンのチームに先制点をもたらしていた。57分には、再びハリー・ケインのお膳立てからレナート・カールが決め、2-0とした。それでもマインツは敗戦を避けようと食い下がった。しかし、ティーツが1点を返したのはアディショナルタイムに入ってからで、反撃は遅すぎた。

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マインツにとっては公式戦4連敗で、そのうちブンデスリーガでは3連敗。ラインヘッセン地方のチームは、この結果によって順位表の10位に後退した。