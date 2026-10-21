ハイレベルな一戦では計6ゴールが生まれ、そのうち4ゴールをパリ・サンジェルマン（PSG）が挙げた。前回王者が最初に歓喜したのは38分。デジレ・ドゥエが鋭いスピードで相手選手数人をかわし、17メートルの距離から冷静に決めた。しかし、このゴールの前にはヤマルの不用意なプレーがあった。

「ペナルティーエリア内でボールを行ったり来たりさせていた！ 何をしているんだ？ 本当に、何という愚かなプレーだ！」。スペインの番組「エル・チリンギート」で司会者のジョゼップ・ペドレロル氏は怒りをあらわにした。ジャーナリストのキム・ドメネク氏も同調し、「あれはラミンだった。ビルドアップで不注意なプレーをした」と指摘した。

では、何が起きたのか。問題の場面で、ヤマルはまず自陣でボールを持っていた。安全なパスを選ぶ代わりに、あまりに軽率な様子で中央へ浮き球を送った。そのボールが向かった先には、PSGのMFジョアン・ネヴェスがいた。ネヴェスは頭でボールを受けると、ドゥエへつないだ。そこから失点につながり、バルセロナの守備陣はウイングのドゥエを捕まえられなかった。

ラミン・ヤマルが汚名返上も、PSGが冷徹に勝ち越し

後半に入ると、バルセロナはシャビ・エスパルトのゴールで追いついた（55分）。その後、リュカ・エルナンデスがPSGを再びリードさせる（72分）。その7分後にはヤマルが見事な単独突破から同点ゴールを挙げ、汚名を返上した。19歳のヤマルにとって、公式戦12試合で早くも10点目。さらに10アシストも記録している。しかし、最後に得点したのはパリだった。ヴィティーニャがすぐさま勝ち越しゴールを決め（81分）、86分にはファビアン・ルイスが勝負を決めた。

これでハンジ・フリック監督率いるチームの無敗記録は途絶えた。とはいえ、チャンピオンズリーグでは3試合で勝ち点6、リーグ戦では9試合で9勝を挙げており、今回の敗戦は小さな痛手にすぎない。まずは日曜日に控えるレアル・マドリーとのクラシコの方が、はるかに重要だろう。

「今日はグループステージでPSGと対戦した。10月にタイトルを獲得することはできないが、この試合で自分たちがどの位置にいるかが分かる」。試合後、フリック監督は示唆に富む言葉を残した。それでも元ドイツ代表監督は「改善できる点はまだいくつかある」と指摘した。

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バルセロナの準備は「最適ではなかった」 PSGはスター選手の状態を懸念

さらにフリック監督は、この大一番に向けた準備が「最適ではなかった」と付け加えた。スペインの悪天候により、チームは週末に急きょ予定を変更し、ベティス・セビージャに5-2で勝利した後もアンダルシアで一夜を過ごしていた。ただ、監督は「それを言い訳にするつもりはない」と強調した。

一方、PSGにとって勝利の代償は大きかった。ウスマン・デンベレとマルキーニョスも負傷してピッチを退いたが、とりわけ懸念されているのはフヴィチャ・クヴァラツヘリアの状態だ。レキップによると、フランスの首都に本拠を置くクラブは、ジョージア人選手が十字靭帯を断裂した可能性さえ危惧している。