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イングランドの元審判マーク・ハルジー氏が、アーセナル対マンチェスター・シティ戦でシティにPKを与えなかったビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）の判定を批判した。プレミアリーグ第12節、エミレーツ・スタジアムで行われた一戦は2-2の引き分けに終わったが、ハルジー氏は試合終盤、アーセナルのFWヴィクトル・ギェケレシュが意図的に手でボールを止めたとの見解を示している。

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試合終盤には物議を醸す場面があった 。マンチェスター・シティのDFヨシュコ・グヴァルディオルがクロスに競り勝ち、アーセナルのゴールへヘディングシュートを放ったが、ボールはギェケレシュの手に当たった。これにより、ロンドンのクラブのストライカーは、シティから決勝点につながりかねない決定機を奪う形となった。

ジョン・ブルックス主審はプレー中にこの場面をはっきりと確認できず、VARのダレン・イングランド氏が映像をチェックした。しかし、ギェケレシュの腕は自然な位置にあり、曲げられていたと判断し、主審にオンフィールド・レビューを促さなかった。

ハルジー氏はこの解釈を否定し、アーセナルのストライカーは両腕をボールの方向へ動かしており、手の位置は不自然だったと指摘した。そのため、シティにPKが与えられるべきだったとしている。

元審判は英紙『ザ・サン』に対し、次のように語った。「エミレーツ・スタジアムで、なんという試合を目にしたことか。これはプレミアリーグの誇りだ」

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「だが、アディショナルタイムに大きな論争が起きた。グヴァルディオルのヘディングの後、ギェケレシュが明らかなハンドを犯したのだ」

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ハルジー氏はさらに続けた。「ボールがゴールに向かっていたのは明らかだ。私の見解では、ギェケレシュははっきりと両腕をボールの方へ動かしていた」

「彼の両腕は不自然な位置にあった。あれだけ多くの選手がいる中で、ジョン・ブルックスがそれを見るのは非常に難しい」

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また、イングランドの元審判は、VARルームでの判断を巡ってダレン・イングランド氏を痛烈に批判した。「なんてことだ、ダレン・イングランド、VARで何をしているんだ？明らかなPKだ。ハンドだよ」

「ダレン・イングランドはジョン・ブルックスに判定を見直すよう勧めるべきだった。そうしていれば、彼はPKを宣告していたと確信している」

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ハルジー氏は、この場面に別の解釈の余地はないとの確信を強調し、こう付け加えた。「これは見たことのある中でも最も明白なハンドの一つだ。意図的なハンドだよ」

そして、ギェケレシュの腕の位置が自然と見なされたことに疑問を投げかけ、異議をこう締めくくった。「どうしてこれが自然な位置になり得るのか？彼は自分が何をしているのか、完全に分かっている」

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この引き分けにより、アーセナルは勝ち点29でプレミアリーグ首位をキープ。一方、2位のマンチェスター・シティは勝ち点を23に伸ばし、直接対決を終えても両チームの差は6ポイントのままとなった。