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エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、エミレーツ・スタジアムでのプレミアリーグでの対戦を前に、かつて指導したミケル・アルテタ監督を称賛した。スコットランド出身のモイーズ監督は、アルテタ監督をイングランドサッカー界に迎え入れた当時を振り返り、過去にメディアから批判を受けたアーセナル指揮官を擁護した。

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モイーズ、かつての教え子とのエミレーツでの対決へ

エヴァートンのデイヴィッド・モイーズ監督は、チームがエミレーツ・スタジアムでアーセナルと対戦する際、かつて指導したMFミケル・アルテタと直接対決する。モイーズ監督は2005年1月にアルテタをエヴァートンへ獲得。スペイン人のアルテタは、ロンドン北部へ移るまで同クラブで6年半を過ごした。

その後、アルテタは監督として輝かしいキャリアを築き、2020年にFAカップを制覇。今年5月にはアーセナルを22年ぶりのプレミアリーグ優勝に導いた。

モイーズ監督はアルテタの功績を誇りに思うと語るとともに、その成功を支えた戦術面と文化面の影響について振り返った。

モイーズ、自身の指導からアルテタが何を学んだか思案

アルテタの監督としてのスタイルがマンチェスター・シティでジョゼップ・グアルディオラの下で働いた後、どのように形成されたかを問われ、モイーズ監督は44歳のアルテタに対する自身の影響について思いを巡らせた。「私はいつも考えるんだ。『ミケルはペップの下で学んだ。私からは何を学んだのだろう？』と。正直、よく分からない」と語った。

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「ペップがどう仕事をするか、彼のチームがどれほど優れているか、ミケルが何を見てきたかは分かっている……。だが、それ以外にも、勝つ文化や勝てるチームをつくることなど、いろいろある」

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「選手とどう接し、何を求め、どんな基準を設けるか。そうしたことの一部を、何らかの形で学んでくれていたらうれしい」とモイーズ監督は付け加えた。

エヴァートン指揮官、初期のアルテタ批判を一蹴しバスク地方の影響を称賛

モイーズ監督は、アルテタがアーセナルでタイトルを獲得する前に浴びたメディアからの批判を退け、同監督を強く擁護した。「彼が成し遂げていないことについて、人々が話しているのを聞いたのを覚えている。私は『なんてばかげた話だ』と思っていた」と振り返った。

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「彼は1年目の終わりにFAカップを制したのに、『何も勝ち取っていない』と言う人たちがいた。今ではプレミアリーグで優勝し、トップクラスに名を連ねている」

モイーズ監督はまた、ウナイ・エメリ、アンドニ・イラオラ、シャビ・アロンソを挙げ、イングランドで活躍するバスク地方出身の監督たちにも言及した。「バスク地方から出てきた彼らを見てほしい……。今はまるで魔法の力を持っているようだ」

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アルテタ、世界屈指の監督としての地位を確立

モイーズ監督は、アーセナルが国内と欧州の大会で最高レベルの戦いを続ける中、アルテタが今や世界の名監督たちに肩を並べていると強調した。

「彼はチャンピオンズリーグで最高のチームと対戦している」とモイーズ監督は語った。「現時点で世界最高の監督たちと肩を並べている」

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エヴァートンは、ロンドン北部のエミレーツ・スタジアムで、優勝を目指すアルテタ率いるアーセナルの勢いを止めるべく戦う。