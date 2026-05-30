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Mikel Arteta Jurrien TimberGetty Images
CL決勝PSGvsアーセナルはWOWOWオンデマンドで独占ライブ配信
Siep Engelen

翻訳者：

なぜPSG対アーセナルのチャンピオンズリーグ決勝は、こんなに早く、しかも珍しい時間帯に行われるのか

パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
パリ・サンジェルマン
アーセナル
チャンピオンズ リーグ

2025-26シーズンチャンピオンズリーグ(CL)決勝のパリ・サンジェルマン(PSG)vsアーセナルは現地時間で土曜日18時からキックオフ。

CL決勝はWOWOWで独占中継・ライブ配信
psg arsenal

WOWOW

チャンピオンズリーグ2025-26決勝

PSG対アーセナルは日本時間5/31(日)午前1時キックオフ！

WOWOWで独占中継・ライブ配信！

CL決勝を独占中継・ライブ配信

パリ・サンジェルマンとアーセナルは現地時間の土曜日午後(日本時間5月31日/日曜日 午前1:00～)、チャンピオンズリーグのトロフィーを争う。決勝はブダペストのプスカシュ・アリーナで午後6時開始だ。なぜこんなに早い時間なのか？ 

UEFAは8月、チャンピオンズリーグ決勝の開始を早めることを決定。ファン、チーム、開催都市の利便性を高めるのが目的だ。 

また、遠征組が公共交通機関を利用しやすく、試合後の祝賀会も楽しめる点も考慮された。 

UEFAのチェフェリン会長は「この変更で、ファンの体験を最優先できる」と語っている。 

「チャンピオンズリーグ決勝はシーズンのハイライトであり、新しいキックオフ時間はすべての人にとってよりアクセスしやすく、包括的で、インパクトのあるものにするでしょう。」 

「21時キックオフは平日に適しているが、土曜は早めたほうがファンにとって良い」とチェフェリンは語る。「試合後、家族や友人と過ごし、勝利を祝ったり敗北を癒やしたりする時間が増える」。

なお、チャンピオンズリーグ決勝の開催時間変更は今回が初めてではなく、2009年までは常に水曜開催だった。

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チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法

2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。

サービス料金(税込)配信内容
WOWOWオンデマンド
月額加入		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
Leminoプレミアム
月額加入		1,540円(月額)
[初月無料]		・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始

※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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