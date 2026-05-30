パリ・サンジェルマンとアーセナルは現地時間の土曜日午後(日本時間5月31日/日曜日 午前1:00～)、チャンピオンズリーグのトロフィーを争う。決勝はブダペストのプスカシュ・アリーナで午後6時開始だ。なぜこんなに早い時間なのか？

UEFAは8月、チャンピオンズリーグ決勝の開始を早めることを決定。ファン、チーム、開催都市の利便性を高めるのが目的だ。

また、遠征組が公共交通機関を利用しやすく、試合後の祝賀会も楽しめる点も考慮された。

UEFAのチェフェリン会長は「この変更で、ファンの体験を最優先できる」と語っている。

「チャンピオンズリーグ決勝はシーズンのハイライトであり、新しいキックオフ時間はすべての人にとってよりアクセスしやすく、包括的で、インパクトのあるものにするでしょう。」

「21時キックオフは平日に適しているが、土曜は早めたほうがファンにとって良い」とチェフェリンは語る。「試合後、家族や友人と過ごし、勝利を祝ったり敗北を癒やしたりする時間が増える」。

なお、チャンピオンズリーグ決勝の開催時間変更は今回が初めてではなく、2009年までは常に水曜開催だった。

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