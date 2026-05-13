なぜFIFAワールドカップは4年ごとに開催されるのでしょうか？

4年に一度のFIFAワールドカップが2026年に開催される。アメリカ、カナダ、メキシコの3カ国に48チームが集まり、第23回大会の優勝を争う。

前回王者のアルゼンチンは、2022年カタール大会に続き3度目の優勝を狙う。

なぜワールドカップは4年ごとに開催されるのか？

大会が4年ごとに行われるのは、世界中で開催される多数の予選を消化し、出場国を決めるために数年を要するためです。各チームは地域予選を勝ち抜いて本大会出場権を獲得します。

さらに、大会開催には大規模な計画とインフラ整備も不可欠です。2026年大会では3カ国16のスタジアムで39日間にわたって104試合が行われ、2022年大会では新スタジアム7会場と改修1会場が12年の準備期間を経て整いました。

2022年大会では、カタールが12年の準備期間を経て7つの新スタジアムを建設し、ハリファ・インターナショナル・スタジアムも改修した。

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4年周期はオリンピックと重ならないよう、1930年の第1回大会以来の慣例です。

大会日程を組み立てる際は、過密日程と選手の状態に配慮しなければならない。トップ選手はリーグ戦、カップ戦、欧州大会、さらにクラブワールドカップで既に多忙だ。

代表チームもユーロ、アフリカネイションズカップ、コパ・アメリカなどに出場し、これらの大会はワールドカップの合間に開催される。

ワールドカップをもっと頻繁に開催できるのか？

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国際サッカー連盟（FIFA）は以前、ワールドカップを4年ごとではなく2年ごと開催する案について実現可能性調査を開始した。この提案はサウジアラビアサッカー連盟から出されたもので、FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は「説得力があり詳細な提案」と評価した。

「FIFAは2年ごとのワールドカップ開催を提案したわけではない」とインファンティーノ会長は2022年大会の抽選会で述べた。「経緯を明確にしよう。前回の総会で執行部に実現可能性調査を指示し、ヴェンゲル率いるチームが実施した。 FIFAは提案しておらず、実現可能で一定の効果があると結論付けた。多くの地域にはプラスだが、反対も根強いので議論が必要だ」

実現可能性調査では、加盟国は1,900万ドル（1,450万ポンド）の追加収入を得ると見積もられている。しかし欧州サッカー連盟（UEFA）と南米サッカー連盟（CONMEBOL）は反対している。

元リヴァプール監督ユルゲン・クロップ氏も反対を表明した。

「試合が増える？ 毎年トーナメントを開催するということか？ ありえない、それは間違っている。トーナメントが一切ない、古き良き、非常に重要なプレシーズンはどこへ行ったんだ？ 大きな大会に向けてトレーニングする選手たちには準備期間が必要なんだ」と彼はガーディアン紙に語った。 「オリンピックに出場する選手は、高地でハードにトレーニングし、万全を期す。だがサッカー選手は1年中プレーし、3週間休んで2週間準備するだけでまた試合だ。これでは競技を向上させられない」

クラブワールドカップについてはどうだろうか？

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議論の対象はワールドカップだけではない。2029年からクラブワールドカップを2年ごとに開催すべきだという声も上がっている。

『ガーディアン』紙によると、2025年夏に32チーム制へ拡大される同大会を2年ごとに開催ようとするクラブの圧力を受け、FIFAも2年ごと開催を検討する見込みだ。

だが、すでに過密日程に悩むクラブからは反発の声も聞かれる。

プレミアリーグのリチャード・マスターズCEOも懸念を表明している。

「FIFAは世界サッカーを統括し、国際大会を運営するためにある。クラブワールドカップはクラブサッカーへの展開だ」と彼は述べた。「リーグや選手たちは開催時期や日程について事前に相談されていない。今後どうなろうと、我々と協議すべきだ。これはプレミアリーグ日程に明らかに影響する」。 我々は協議の場に参加し、リーグを代表して適切に議論したいのです」

ワールドカップは常に4年ごとだったのか？

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第1回大会は1930年ウルグアイで開催され、その後1934年イタリア、1938年フランスと続いた。しかし第二次世界大戦の影響で12年間中断し、次回の1950年ブラジル大会まで開催されなかった。

その後、大会は4年ごとに開催され続け、大きな変更があったのは2022年だけだ。

カタール大会は高温を避けるため初めて11～12月の冬季開催となった。

この決定は欧州リーグの真っ只中であり、リーグ戦を中断せざるを得ず、多くの批判を招いた。