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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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なぜFIFAはイングランド人審判がアルゼンチンの試合を裁くことを禁じているのか？

ノルウェー 対 イングランド
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アルゼンチン 対 スイス
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報道によると、FIFAはイングランド人審判マイケル・オリバー氏とアンソニー・テイラー氏に対し、2026年W杯でアルゼンチン代表の試合を裁くことを禁じた。背景には1982年のフォークランド紛争に起因する政治的理由があるという。

専門サイト「ザ・アスレティック」は、この措置が中立性確保以上の意味を持ち、1982年のフォークランド紛争以来、両国間に残る歴史的対立を反映していると指摘した。

アルゼンチン代表の試合は今大会、ポーランド、エジプト、 ルーマニア、カナダ、フランスなど多国籍の審判が担当したが、英国人審判の笛は一度も鳴らなかった。これはFIFAの審判任命に政治が影響していることを示す顕著な例だ。

オリバーとテイラーは英国人審判の中でも特に著名で、オリバーは今回7試合を裁き、英国人最多記録を更新した。彼は本日金曜日、スペイン対ベルギー戦を裁く予定だが、これが今大会最後となる可能性がある。

イングランドが土曜にノルウェーに勝てば、2人は準決勝を裁けなくなる。FIFAは審判が自国代表戦を担当することを禁じており、アルゼンチンが準決勝に進出した場合も同様だ。

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この措置の背景には、フォークランド紛争以来の相互不信がある。アルゼンチンはスペインから継承した同群島への主権を主張し、1833年の英国による占領を認めない。 その対立は1986年メキシコW杯準々決勝でマラドーナが「世紀のゴール」を決めた一戦で顕著だった。

マラドーナは自伝で「フォークランド諸島のことを考えながらイングランドと対戦した」と語った。政治的遺恨がピッチに持ち込まれた瞬間だ。

両代表はW杯で5度対戦し、イングランドが3勝している。 （1962年、1966年、2002年）。アルゼンチンは2勝（1986年と1998年のPK戦）。両チームが準々決勝で勝てば、水曜にアトランタで再戦する。

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