報道によると、FIFAはイングランド人審判マイケル・オリバー氏とアンソニー・テイラー氏に対し、2026年W杯でアルゼンチン代表の試合を裁くことを禁じた。背景には1982年のフォークランド紛争に起因する政治的理由があるという。

専門サイト「ザ・アスレティック」は、この措置が中立性確保以上の意味を持ち、1982年のフォークランド紛争以来、両国間に残る歴史的対立を反映していると指摘した。

アルゼンチン代表の試合は今大会、ポーランド、エジプト、 ルーマニア、カナダ、フランスなど多国籍の審判が担当したが、英国人審判の笛は一度も鳴らなかった。これはFIFAの審判任命に政治が影響していることを示す顕著な例だ。

オリバーとテイラーは英国人審判の中でも特に著名で、オリバーは今回7試合を裁き、英国人最多記録を更新した。彼は本日金曜日、スペイン対ベルギー戦を裁く予定だが、これが今大会最後となる可能性がある。

イングランドが土曜にノルウェーに勝てば、2人は準決勝を裁けなくなる。FIFAは審判が自国代表戦を担当することを禁じており、アルゼンチンが準決勝に進出した場合も同様だ。

この措置の背景には、フォークランド紛争以来の相互不信がある。アルゼンチンはスペインから継承した同群島への主権を主張し、1833年の英国による占領を認めない。 その対立は1986年メキシコW杯準々決勝でマラドーナが「世紀のゴール」を決めた一戦で顕著だった。

マラドーナは自伝で「フォークランド諸島のことを考えながらイングランドと対戦した」と語った。政治的遺恨がピッチに持ち込まれた瞬間だ。

両代表はW杯で5度対戦し、イングランドが3勝している。 （1962年、1966年、2002年）。アルゼンチンは2勝（1986年と1998年のPK戦）。両チームが準々決勝で勝てば、水曜にアトランタで再戦する。