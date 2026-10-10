ドイツ代表の元キャプテンは、クラブがスュペル・リグでカスムパシャを相手に劇的な3-1勝利を収めた一戦でも、再び90分間ベンチに座ったままだった。その後、来週に控える古巣FCバルセロナとのチャンピオンズリーグの試合に向けて準備はできているかと問われると、諦め混じりというより刺々しい調子でこう答えた。「どうせ出場しない。だったら、なぜ準備ができているはずなんだ？」

実際、35歳のギュンドアンは今季、オカン・ブルク監督のチームでほとんどアピールの機会を得られていない。出場はわずか2試合で、プレータイムも合計11分と乏しい。

カスムパシャ戦のホームゲームでは、ブルク監督は中盤の中央でルーカス・トレイラとガブリエウ・サラのコンビを起用した。ただ、トレイラはレッドカードを受けており、王者が次節にゲンチレルビルリイと対戦する際には、これがギュンドアンにとってチャンスになるかもしれない。

その前に、注目のFCバルセロナ戦が控えている。カタルーニャ勢は代表ウイーク前、絶好調の状態にあり、火曜夜にイスタンブールへ乗り込む。ギュンドアンはそこで何人かの旧知と再会することになる。彼は2023-24シーズンにバルサでプレーしていた。マンチェスター・シティ復帰を経て、2025年夏にフリーでガラタサライへ加入。ここでは公式戦通算40試合に出場し、2得点5アシストを記録している。契約は今季終了後に満了する。

現在のガラタサライで思うようにいっていないドイツ人は、ギュンドアンだけではない。レロイ・サネもまた、レギュラーの座からは遠い。カスムパシャ戦では77分から途中出場し、少なくとも後半アディショナルタイムの1-1から3-1勝利へと持ち込む一助にはなった。

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ギュンドアンとサネはガラタサライの悩みの種

それでもサネは悩みの種のままだ。今季8試合に出場しながら、いまだ得点にもアシストにも絡めていない。 Fanatik はそのため先週、サネが不振を理由にスポーツ部門の幹部のもとへ説明を求められる見通しだと報じた。報道によると、クラブ首脳陣はこの話し合いによって不振の原因を明らかにしたいだけでなく、高給取りである同選手に対し、早急なパフォーマンス向上を求めていた。

ドイツ代表通算80試合出場を誇るこの選手は、最近ではドイツ代表監督ユルゲン・クロップからもDFB代表に招集されておらず、ガラタサライでの状況はすでに数週間にわたって緊張感をはらんでいる。 すでに9月初旬には、日刊紙 Sabah が明確な不協和音について報じていた。

それによると、サネは自身の出場時間に不満を抱いており、一時は早期退団にさえ気持ちが傾いていたという。内部では、控え選手としての役割を巡って不満を爆発させたとされる。当時のサネは、自分を短時間の出場に備えるだけの控えとはまったく考えておらず、この状況は自身の要求水準に見合わないとはっきり伝えたという。