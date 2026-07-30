フランスサッカー連盟は先日、伝説的な存在であるジネディーヌ・ジダンをフランス代表の新監督に任命すると発表した。14年にわたって指揮官を務め、「レ・ブルー」との任務を終えたディディエ・デシャンの後任となる。

ジダンの任命は、大きなメディアの論争と重なった。いくつかの報道が彼のイスラム教という宗教に焦点を当てたためで、これを新監督への差別的な扱いだと見る向きもあった。

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「不服従のフランス」党所属のフランス下院議員でファヴェルダン市長を務めるアブデルカデル・ラフマルは、この論争を「X」で批判し、ジダンについて語る際になぜ宗教の問題が持ち出されるのか、一方でフランス代表の歴代監督の任命時には同じ問題が提起されなかったのはなぜなのか、と問いかけた。

ラフマルは次のように述べた。「ディディエ・デシャン、ローラン・ブラン、レイモン・ドメネク、ジャック・サンティニ、ロジェ・ルメール、あるいはエメ・ジャケの任命時に、私たちは宗教の問いを一度も投げかけなかった。それなのに、なぜジダンにはこの問いが投げかけられるのか。彼はまだ任命から24時間も経っていないというのに」

ジダンは54歳で、2021年のレアル・マドリード退任以来、長らく指導の現場を離れており、久々にフランス代表の指揮に戻ることになる。



