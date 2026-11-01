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フィルジル・ファン・ダイクは、日曜日にアンフィールドで行われたアーセナル戦で、前半にアレクサンデル・イサクのユニフォームを引っ張られたプレーがPKと判定されず、怒りをあらわにした。リヴァプールが0-1で敗れた一戦では、カイ・ハヴァーツの序盤の得点が決勝点となり、アーセナルは首位で2位との勝ち点差を3に広げた。ファン・ダイクは、これほど多くのカメラがピッチを捉えているのに、なぜストライカーが抗議しなければならないのかと疑問を呈した。

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イサクのプレーは明らかにPKだったとファン・ダイクが主張

リヴァプールはPKが与えられるべきだったと考えている。クロスがペナルティーエリア内を横切った際、ジュリエン・ティンバーがイサクのユニフォームをつかんだが、主審のアンディ・マドリーもVARも介入しなかった。『エクスプレス』が報じたところによると、ファン・ダイクは『スカイスポーツ』に対し、こう語った。「明らかなPKだったと思う。映像を見返したし、同じような場面でPKが与えられるのを見たこともある。今日はそうならなかった」

主審を納得させるためにイサクはもっと強くアピールすべきだったかと問われると、ファン・ダイクは答えた。「カメラは50台ある。これだけカメラがあるのに、なぜ彼が抗議しなければならないのか。誰もが見ている。結局PKは与えられず、残念ながら僕たちは試合に負けた。アーセナルを称えたい」

リヴァプール、決定機を逃したことを悔やむ

リヴァプールでは前半、フロリアン・ヴィルツのシュートがバーをたたき、アレクシス・マクアリスターも絶好機でのヘディングシュートを枠の上に外した。ファン・ダイクはアタッキングサードでもっとできたはずだと認めた。「がっかりしている。ホームで戦い、チャンスもいくつかあった。できることはすべて試みた。最後の15分間は、もっとペナルティーエリア内にボールを送り込めたはずだ」

さらにこう続けた。「今日は十分ではなかった。だから今は失望している。失点してからは、ずっと良いプレーができた。アレクシスが試合の流れを変えることもできたはずだ」

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イラオラもイサクのプレーはPKと主張

リヴァプールのアンドニ・イラオラ監督も、イサクをめぐる場面について強い口調で語った。「明らかなPKだった。ユニフォームをつかんでいる。つかんでいるのは誰の目にも明らかだ。ボールはアレックスのわずか1センチ前を通った。アレックスはゴール前でボールを蹴ろうとしていた。彼が倒れるべきだったのかと質問されること自体が問題だ。倒れていれば、PKが与えられていたと思う。間違いなくPKが与えられていた」

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スペイン人指揮官は、ハヴァーツの決勝点につながったゴールキックでのミスにも言及した。「まだ改善すべきことはたくさんある。チームの意欲や気持ちなど、私が好きな部分もある。このチームには気に入っているものがあるが、今日はゴールキックでミスをし、そこから失点した。間違いなく改善しなければならない」

リヴァプールの次戦は？

この敗戦でリヴァプールの公式戦連勝は5で止まった。イラオラ監督には次戦までに対処すべき課題が多く残されている。

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リヴァプールは水曜日、チャンピオンズリーグでフェネルバフチェとのアウェー戦に臨む。早急に立て直さなければならない。