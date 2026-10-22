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クヴィチャ・クヴァラツヘリアが、パリ・サンジェルマンのバルセロナ戦でのチャンピオンズリーグ勝利の際に負った重度の膝の負傷について、深い落胆を明かした。ジョージア代表ウインガーには過酷なリハビリが待ち受ける。一方、フランスの強豪パリ・サンジェルマンも、負傷した主力のウスマン・デンベレとマルキーニョスを欠いて今後数週間を戦わなければならない。

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欧州で痛恨の負傷

25歳のクヴァラツヘリアは、火曜日のバルセロナ戦で右膝の前十字靱帯を断裂した。59分にバルセロナの若手シャビ・エスパルトと接触した後、ピッチを離れる際には介助が必要だった。

その後、PSGはジョージア代表選手が数日中に手術を受けると発表した。前十字靱帯の再建手術からの復帰には通常、少なくとも9カ月を要するため、ウインガーは事実上、2026-27シーズンの残りを欠場することになる。

「なぜ自分が？」

キャリアを左右しかねない負傷を受け、クヴァラツヘリアはインスタグラムで胸中を明かし、サポーターに率直な悔しさを伝えた。この重要な欧州での一戦に向けて身体の準備が整っていると感じていただけに、なぜこのような負傷に見舞われたのかと問いかけた。

「毎試合前、健康なままピッチを後にできるよう神に祈っていた。でも、その祈りは届かなかった」とクヴァラツヘリアは記した。「まだそれほど時間はたっていないが、一つの思いが頭から離れない。なぜ自分なのか？ 私は決して力を出し惜しみしなかった」

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「おそらく、これまでのどの試合よりも万全の準備をしていた。何に対しても準備ができていると思っていたが、これだけは違った」

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より強くなって戻ると誓う

長い離脱期間が待ち受けるものの、クヴァラツヘリアはすぐに困難なリハビリに目を向けた。ウインガーは、変わらず支え続けてくれるパリのファンの期待に応えようと決意している。

「神が私を選んだのだと受け止めている。それによってピッチ上のほかの選手たちを守れたのなら、これからの数カ月、懸命に取り組み、痛みや涙を乗り越える覚悟はできている」と、SNSでの投稿に続けた。「いつも私を支えてくれる人たちのために、より強くなって戻らなければならない。期待を裏切らない。一秒たりとも無駄にしないと約束する。みんな、支えてくれてありがとう。また近いうちに」

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かつてナポリの中心選手だったクヴァラツヘリアの長期離脱により、バルセロナ戦の勝利に伴う負傷者続出という痛手はさらに大きくなった。現バロンドール受賞者のデンベレは左太ももの問題に見舞われ、わずか19分で退いた。クラブ主将のマルキーニョスも右太ももに問題を抱えた。両選手とも数週間の離脱が見込まれる。

国内での優位を懸けた一戦

Getty Images

PSGはバルセロナを4-2で下し、チャンピオンズリーグのリーグフェーズで首位の座を固めた。しかし、今度は国内で選手層の厚さが厳しく試される。欧州王者は日曜日、現在リーグ・アン首位のリヨンとの重要な首位攻防戦に臨む。

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主力の先発選手3人を欠いてこの大一番に臨むことは、大きな課題となる。PSGはクヴァラツヘリアとデンベレの2人を失った攻撃陣を早急に組み直すと同時に、ブラジル人主将の不在を補うため守備陣の配置も変更しなければならない。