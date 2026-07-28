スペイン・ラ・リーガ会長のハビエル・テバスと、国際サッカー連盟（FIFA）会長のジャンニ・インファンティーノとの間で、新たな対立の火種が燃え上がった。テバスが、インファンティーノがインスタグラムのアカウントで公開した長文の声明に対し、鋭い口調と痛烈な批判で応じたのだ。テバスはその声明を「哀れを誘うもの」と評し、この防御的なタイミングでのメッセージの背後にある本当の動機について疑問を呈した。

インファンティーノは先の月曜日、自身の個人アカウントとFIFA公式アカウントを通じて、インスタグラムに15枚のスライドから成る長文のメッセージを投稿していた。その中で彼はワールドカップの運営を強く擁護し、採用されている審判基準を支持するとともに、「憎悪と虚偽の噂を広める者たち」と称した人物たちを非難。他者から批判を受ける一方で、FIFAは「最前線に立ち、世界最高のショーを組織し、提供している」と強調した。

しかしテバスの反応は、自身の公式アカウントを通じて素早く、そして手厳しいものだった。彼はまず「本日、ジャンニ・インファンティーノは自身のインスタグラムアカウントとFIFAのアカウントに、哀れを誘うメッセージを書いた」と述べ、続いて国際連盟会長の投稿の内容とタイミングに疑問を投げかけた。

このスペイン人幹部は鋭い口調で続けた。「サッカーが情熱と一体感をめぐるものであることを否定する者は誰もいない。しかし、透明性、健全なガバナンス、説明責任は決して憎悪ではない。それはむしろ義務なのだ。強固な組織は、問いを投げかける者の信頼性を疑ったりはしない。むしろその問いに答えるのだ」

テバスはそれだけにとどまらず、批判をさらに推し進め、インファンティーノに直接メッセージを送った。「ジャンニ、一つ考えてみてほしい。指導者が、正当な検証を行う者の名誉を傷つけるために一通のメッセージ全体を費やすとき、こう問うのは当然のことだ。なぜ今、まさにこのタイミングなのか。この防御的な口調を説明するような何かがあるのか。我々が知らない何かが起きているのか」。これはFIFA会長の必死の擁護の背後に隠された理由が存在するのではないかという、彼の疑念を明確に示すものだった。

これは、テバスとインファンティーノの間で繰り返されてきた一連の対立における最新の激化であり、その争点はしばしば、世界サッカー運営におけるガバナンスと透明性の問題、国際大会の運営、そして欧州のサッカー機関と国際連盟との間の影響力をめぐる争いを中心に展開されている。