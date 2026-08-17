残念ながら、現時点では公式な説明や声明は一切ない。ユヴェントスが守備的MFアルトゥール・メロに対して、ここ最近見せてきたような扱いをなぜしているのか。その理由が分かれば非常に興味深い。

2020年、ビアンコネーリはこのブラジル人を引き入れるため、バルセロナに誇らしくも8060万ユーロを送金した。ユーベの長いクラブ史の中でも、これを上回る移籍金が発生したのはわずか4人だけだ。バルサにおいても、メロは今なおネイマールに次ぐクラブ史上2番目の高額売却となっている。

簡単に振り返ると、メロは当時トリノに加入し、一方でミラレム・ピャニッチが同時にカタルーニャへ移籍した。両クラブにとってこれは、事業年度における高額収入によって年次決算報告を見栄え良くするための取引だった。その後、この案件は金融警察の捜査対象にまでなったが、イタリア司法は最終的に不正の証拠を見つけられなかった。

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アルトゥール・メロは4年以上、ユヴェントスでプレーしていない

現在では、メロはユヴェントスで4年以上にわたって1試合も出場していない状況だ。最後の出場は2022年5月11日のコッパ・イタリア決勝（延長の末2-4）で、84分に途中出場した。イタリアのクラブはすでに彼を4度レンタルに出しており、さらに帳簿上の償却コストを可能な限り抑え、移籍市場でより魅力的に見せるため、ここ数年で契約も複数回延長してきた。

そして今、2027年までの契約を持ち、年俸手取り500万ユーロと伝えられる現在30歳のメロが、再び戻ってきた。再び両者は、袂を分かつための最終的な解決策を探ろうとしている。これが実現するかどうかは、移籍期限終了まで2週間となった現時点で極めて疑わしい。

最近では、複数の海外メディアが一致して、メロがベシクタシュの新監督ヴィンチェンツォ・イタリアーノの補強リスト最上位にいると報じていた。両者はすでに2023-24シーズンにフィオレンティーナで一緒に仕事をしている。

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ユヴェントスはアルトゥール・メロをすでに4クラブへレンタル移籍させている

フィオレンティーナはメロにとって2つ目のレンタル先だった。その前にはユルゲン・クロップの下でリヴァプールに1年間所属したが、特に負傷の影響もあって、出場はわずか1試合13分にとどまった。フィレンツェの後はジローナへ向かい、直近では少年時代を過ごしたクラブ、グレミオ・ポルトアレグレでプレーした。彼は2010年から2018年までそこで育成され、その後バルセロナが3100万ユーロで獲得している。

ユーベの問題は、4クラブすべてがこのMFの買い取りオプション行使を見送ったことだ。直近ではグレミオとの間で、実際のところすべてが整っていた。メロ自身も、ぜひそこでプレーを続けたいと望んでいた。彼は3月中旬、ブラジル最大のスポーツポータルGe Globoに対し、こう語っていた。「ユヴェントスが交渉に応じるのであれば、もちろん僕が残りたいと思っていることは誰の目にも明らかだ。何度も言ってきたけれど、ここは僕の家なんだ」

もちろんトリノ側も交渉には応じる姿勢だったが、今回もまた合意には至らなかった。グレミオは、「双方が協力関係の継続を望んでいた」にもかかわらず、金銭面で共通の落としどころを見いだせなかったとはっきり伝えている。うわさでは、ユーベは800万〜1000万ユーロを要求したとされる。

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バルセロナ時代のアルトゥール・メロ、リオネル・メッシも称賛

なぜビアンコネーリがこの取引を破談にすることを選んだのか、その理由を探るのは難しい。帳簿上からも戦力リストからもメロを外すことは、結局のところ何年も前からの目標だったはずだ。それなのに、移籍失敗の典型例とも言える存在を、わずか数百万ユーロの差のためにチームに残し続けている。彼にはもはや何の展望もないにもかかわらず、そしてクラブ自身はこの夏すでに新戦力に約1億4000万ユーロを投じているというのに、だ。

最後にセレソンでプレーしたのが2022年3月末だったこの22試合出場の元ブラジル代表にとって、これは現時点でキャリアのさらなるどん底だろう。とはいえ、その欧州でのキャリアの始まりは非常に有望だった。

かつてバルサのゲームメーカーだったシャビは、現役引退後にメロは自分自身を思い起こさせる存在だと語っていた。リオネル・メッシも彼を称賛していた。実際、メロは当初スペインで力強いパフォーマンスを見せていた。だが、それは次第に少なくなっていった。負傷が増えたのと同じように、私生活のプロ意識を欠くといううわさも増えていった。とりわけネイマールが主催するパーティーには、進んで顔を出していたようだ。

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アルトゥール・メロはリヴァプールで長期離脱していた

それでも、ピャニッチとの疑問符が付くトレード話が持ち上がった際、メロはブラウグラナを離れたがらなかった。トリノではほとんど居場所を築けず、度重なる故障もあってレギュラーとしての立場にはほど遠かった。

2年後、26歳になっていたメロに対し、リヴァプールはチアゴとアレックス・オックスレイド＝チェンバレンの離脱を受け、コンディション不足にもかかわらず移籍期限直前に450万ユーロのレンタル料で獲得した。買い取りオプションは3750万ユーロに設定されていた。だがすぐに太ももの負傷を負い、その後に手術も受けた。メロはほぼ5カ月間離脱した。

復帰後の彼は意欲に満ちていた。「この新しいバージョンのアルトゥールを見せるのが楽しみだ」と、彼は2023年5月のGOALのインタビューで語っている。「未来が楽しみだよ。今季は苦しんだし、難しい瞬間もいくつかあった。でも、それが来季に向けた土台を与えてくれた」

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アルトゥール・メロはフィレンツェで安定も、ジローナでは150日間のみ

その次に向かったのがフィレンツェで、そこでの状況は実際にかなり良かった。メロはようやく安定してプレーできるようになり、48試合（先発32試合）をこなした。それでも、2000万ユーロで買い取る可能性をヴィオラは見送っている。

その後、再び下り坂となった。ユーベは夏の移籍市場でメロの引き取り手を見つけられず、数カ月間の実戦不足を経て、冬にジローナが獲得に動いた。メロは150日間在籍し、15試合に出場。その3分の2を先発でこなした。

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ユヴェントスはアルトゥール・メロをどうするつもりなのか？

直近のグレミオでは、彼は再び安定して結果を残していた。23試合中17試合で先発に名を連ね、何度もキャプテンマークを巻いた。グレミオはリオグランデ・ド・スル州選手権を制覇。2019年にコパ・アメリカを制した代表チームへのW杯メンバー入りを求める声さえ少なくなかった。

結局のところ、メロの歩みはずいぶん前から、高すぎる期待と度重なる負傷、不均衡な会計上の戦術が生んだ壮大な誤解のように映る。何より残るのは、ユヴェントスが彼とともに何を目指しているのかという疑問だ。この章は、失敗したスカッド編成と財務計画の典型例になってしまった。それでもユーベが、経済的な譲歩をするより給与リストに置き続ける方を選んでいることが、この話にさらに拍車をかけている。

アルトゥール・メロ：プロキャリア一覧