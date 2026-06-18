アルジェリアとのグループリーグ初戦で3得点を挙げたメッシだが、アイッサ・マンディへのファウルも話題に。審判のバス・ナイハウス氏は番組『Vandaag Inside Oranje』で「これはレッドカードだ」と明言した。

ナイハウス氏は「これは明らかにレッドカード」と断言。オランダやUEFAでも同じ判定になっただろうと指摘した。

49歳の主審は「イエローカードすら出なかった。ファウルだけで終わった」と疑問を口にした。

VARが介入し、「再確認を」と促し、少なくともイエローを出すべきだった。しかし実際には何のお咎めもなかった。

一方でナイハウス氏はUEFA規則を根拠に判断を説明しようとし、「brutality（残虐性）」の有無が鍵だと示唆する。

「FIFAはレッドカードを出す際、『真にレッドカードに値する』状況でなければならないと定めている。今回のケースもそれにあたり、『brutality（残酷性）』が不足していると判断されたのだと思う」と続けた。

FIFAは「これは『brutality』ではなく、相手が素早く手を引っ込め、体を完全に伸ばして突っ込んでいない」と主張し、この件をやり過ごすかもしれない」とナイハウス氏は推測する。

私はそれに同意できません。オランダでは、審判部長ファン・メーネン氏も含めて、VARが介入して「来て確認せよ」と指示すべきだと考えるでしょう。それが私の率直な意見です。私もこの判定には驚きました。