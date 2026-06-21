なぜクノはスペイン戦の先発から外れたのか？

サウジアラビア代表のギリシャ人監督ゲオルギオス・ドニスは、2026年W杯第2節スペイン戦でMFモハメド・クヌを先発から外し、物議を醸した。

クヌは代表で豊富な経験を持つため、この采配に驚きの声も上がっている。だが、試合の性質や対戦相手を考えると、この決断は戦術的な意図によるものと考えられる。

現在のスペイン代表は、ボール支配だけでなく両翼にも危険な攻撃力を有する。その筆頭がラミン・ヤマルで、彼は「ラ・ロハ」の攻撃の要だ。

彼はわずかなスペースでもチャンスを作り、決定的なパスやシュートで得点を狙う。

ドニス監督は、この状況を踏まえ、守備のバランスを重視した。マテブ・アル＝ハルビをヤマルと1対1でぶつけるリスクを避け、より守備的な布陣を選択したのだ。バルセロナの若きスターは、ライン間で動き回り、裏へ抜け出す也能力が高く、サイドにも展開できる。

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そこでドス・サントスは、ナセル・アル・ドスリを起用して左サイドで数的優位を作り、ヤマルが狙うスペースを閉ざす守備戦略を採用したと考えられる。

これは守備だけでなくフィジカル面でも重要だ。アル・ドスリは高い活動量、走力、プレス、素早いカバーリングを備え、長時間ボールを持たせるスペイン代表に対して特に有効となる。 こうした試合では、パスやビルドアップの巧さだけでは不十分で、同じ努力を何十回も繰り返せる持久力が不可欠だ。

一方、クヌーはボール保持やビルドアップで高い技術と経験を持つ。 だがスペイン戦ではサウジがボールを支配できる時間は限られると想定され、中盤では創造性よりフィジカルと戦術規律が重視されるはずだ。