オランダ代表はギリシャ戦で、デンゼル・ダンフリースの極めて議論を呼ぶ同点ゴールが取り消された。主審マルコ・グイダはVARのダニエレ・キッフィの介入後、オフサイドを理由に2-2を認めなかったが、IFABのルールによればこのゴールは認められるべきだった。

この場面はジョーイ・フェールマンのロングボールから生まれた。ダンフリースがファーサイドからゴール前へヘディングで折り返すと、そこにいたメックス・メーディンクがボールに半ば触れた。その時点でダンフリースはオフサイドポジションにいたが、ボールはギリシャのDFパナギオティス・レツォスのもとへ渡った。

レツォスは跳ねるボールを意図的にサイドへ運び、ダンフリースをかわそうとした。オランダ代表の同選手はそれを見抜き、インターセプトして至近距離から決めた。

まさにそのレツォスの意図的なプレーこそが、IFABのルール11によれば決定的なポイントとなる。相手選手が意図的にボールをプレーした場合、それが意図的なセーブでない限り、それ以前のオフサイドポジションは解消される。

IFABはこれを「deliberate play」と呼んでいる。守備側の選手はボールを完璧にコントロールする必要はなく、コントロールミスやパスミス、守備動作の失敗であっても、意図的なプレーと見なされ得る。

重要な基準には、守備側の選手がボールを視認しているか、反応する時間があるか、自身の体をポジションできるかなどが含まれる。レツォスの場面では、ボールは足元でシンプルにバウンドし、彼は足の内側でそれを運ぶという選択を意図的に行っていた。

そのため、このプレーはIFAB自身が示している事例によく似ている。守備側の選手が意図的にボールをプレーし、その後に以前オフサイドポジションにいた攻撃側の選手へボールを奪われた場合、原則としてプレーは続行されるべきだ。

イタリア人主審グイダは、同国出身のダニエレ・キッフィ（VAR）にタッチライン際のモニターへ呼ばれ、映像確認の末にこのゴールをオフサイドとして取り消した。







