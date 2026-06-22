なぜエジプト代表はニュージーランド戦で6人も交代したのか？

エジプト代表は本日月曜日、2026年ワールドカップ・グループ7第2節でニュージーランド代表を3-1で下し、歴史的勝利を収めた。

エジプト代表は試合中に6人交代した。41分にはハムディ・ファティに代えてラミ・ラビア、76分にはオマル・マルムシュに代えてマフムード・ハサン「トレジエ」、ムスタファ・ジコに代えてハムザ・アブド・アル＝カリームを投入した。

84分にはイマーム・アシュールとモハメド・サラーに代えてアフメド・サイード「ジズー」とホッサム・アブド・アル＝マジードを投入。さらに9分のロスタイムには、アル＝マジードに代わりモハメド・アブド・アル＝ムナームがピッチに立った。

6人目の交代は、後半に途中出場したフサム・アブド・アル＝マジードが頭部を負傷したため行われ、国際サッカー連盟（FIFA）の頭部負傷プロトコルが適用された。

頭部負傷または脳震盪の疑いがある場合、追加交代が認められる規定により、エジプトは6人目の交代を実施した。



1934、1990、2018と勝利がなかったエジプトは、ついに本大会初白星を挙げた。

この勝利でエジプトは勝ち点4でグループ7首位に立ち、勝ち点2の2位イランとベルギーを上回った。ニュージーランドは勝ち点1で最下位。