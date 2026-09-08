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FC Internazionale v SSC Napoli - Serie A 2026/27Getty Images Sport

翻訳者：

なぜインテルはユニフォームの胸スポンサーなしでマドリードでプレーするのか

インテル

今夜サンティアゴ・ベルナベウで行われるレアル・マドリーとのチャンピオンズリーグを前に、インテルは通常とは異なるユニフォームを着用する。Calcio e Finanzaが伝えたところによると、スペインで施行されている現行規則を踏まえ、インテルのユニフォーム前面にはBetsson.Sportのロゴが掲出されない。Betsson.Sportは2024-25シーズンから、ヴィアーレ・リベラツィオーネのクラブのメインスポンサーを務めている。


この変更は、ギャンブルおよびベッティング事業者の広告とスポンサーシップに関して、近年スペイン当局が導入した厳格な規定に関連するものだ。とりわけスポーツ界、そしてサッカー界に大きな影響を及ぼしており、基準となる法的枠組みは、ギャンブル活動の商業的コミュニケーションを扱う2020年11月3日付の勅令958/2020である。この規定は2020年11月5日に施行され、それ以前の制度から大きな転換点となった。




UEFAの規則も各国の法律を考慮している。一般的には、用具に関する規定により、欧州大会に出場するクラブはシャツ前面に最大200平方センチメートルの範囲でメインスポンサーを表示することが認められている。



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