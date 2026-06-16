なぜアンチェロッティは彼を招集したのか？…ネイマールをめぐり、ブラジルに新たな衝撃

カルロ・アンチェロッティはなぜネイマール・ジュニオルを招集したのか。バルセロナやパリ・サンジェルマンでプレーしたこのスターがグループステージを欠場することが確実となった今、ブラジルのメディアは疑問を投げかけている。

就任から1年、アンチェロッティは「開幕戦に間に合わない選手は招集しない」と繰り返してきた。

モロッコ戦は1－1の引き分けに終わり、サポーターには失望が残った。 ブラジルは現地時間土曜未明にフィラデルフィアでハイチと、24日にマイアミでスコットランドと対戦し、グループリーグを締める。スペイン紙『スポルト』は、ネイマールが3試合とも欠場すると報じている。

負傷は5月17日、ブラジルリーグのサントス対コリチーバ戦（0-3敗北）で起きた。

右ふくらはぎの肉離れで6週間の離脱が見込まれ、当初の腫れから2度の悪化があった。

ブラジルサッカー連盟はネイマールの状態について慎重で、代表チームドクターのロドリゴ・ラスマール氏は合宿初日の会見で質問に答えず、以降も明確な説明を避けている。

その後、他の人物は公に言及せず、説明は曖昧なまま。アンチェロッティ監督も会見で質問を避けている。



月曜日、ネイマールはニュージャージーの医療センターで2度目の超音波検査を受け、回復状況を確認した。27日の代表合流後、初めてチーム練習に参加する予定だったが実現しなかった。

火曜日、ネイマールはピッチに立ち、部分的に練習に参加。医療承認は得たものの、数分間プレーできるようになるには状態を戻す必要がある。そのため、ブラジルの次の2試合は出場しない見込みだ。

順調なら、初出場はノックアウトステージ1回戦（ベスト32）の見込みで、失敗は許されない。

練習参加しても、モロッコ戦後のチーム内緊張は和らがない。

『スポルト』紙は「今日、ブラジル国内の誰もが、ネイマール・ジュニアの役割は極めて限定的になることを認識している。 アンチェロッティが彼をW杯に招集したのは、これまでの貢献に対する報奨に過ぎない。ピッチ上で目立った影響力はなく、戦力や采配、パフォーマンスの課題を抱えるチームを救うのは、もはや彼ではないだろう」。