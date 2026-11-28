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ジョシュア・キミッヒが土曜日、バイエルン・ミュンヘンを数的不利に追い込んだ自身の行為について、チームメートに心から謝罪した。ベテランMFはハンブルクとのスコアレスドローで前半終了間際に退場。若い選手が並ぶチームは後半を10人で戦うことになった。

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キミッヒ、退場の責任を全面的に認める

フォルクスパルクシュタディオンでの一戦で、ベテランMFは44分に退場を命じられた。 ハンブルクのアタッカー、アレクサンダー・ロッシング＝レレシートをめぐる奇妙な出来事が原因だった 。相手に突き飛ばされたキミッヒは、その選手の髪を引っ張って反応。主審には一発退場を命じるほかなかった。

試合後、31歳のキミッヒは責任を回避することなく、自身の行動を率直に振り返った。「大きな過ちだった。まったく弁解の余地がない。1時間たった今でも、なぜあんなことをしたのか分からない。まったく不必要で、極めて愚かな行為だった。チームに謝らなければならない」

代償の大きい軽率な行為

現在のバイエルンの選手層を考えれば、この退場のタイミングは特に痛手だった。 深刻な負傷者続出により、ヴァンサン・コンパニ監督はクラブにとって8年半以上ぶりに若い先発メンバーをブンデスリーガで起用せざるを得なかった 。キミッヒのような経験豊富な選手を失ったことで、経験の浅いチームには大きな重圧がかかった。本人も試合後の取材で、その点をすぐに認めた。

キミッヒにとっても不可解だったのは、ロッシング＝レレシートとの間にそれまで何のわだかまりもなかったことのようだ。突然の反応に、ファンも本人も何が引き金になったのか分からずにいる。「僕たちが置かれている状況全体を考えれば、僕の行為にはまったく弁解の余地がない」と続けた。「チームに謝らなければならない。自分でもうまく説明できない。本当に愚かなことをした。それでも勝ち点1を取れてよかった」

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リーダーらしからぬ行動

キミッヒの退場によって後半を丸ごと10人で戦いながらも、コンパニ監督率いるチームは粘り強さを見せ、無失点を守ってハンブルクから勝ち点1を持ち帰った。キミッヒにとっては波乱の1週間の締めくくりとなった。これに先立ち、ジャマル・ムシアラの健康上の問題や減俸の可能性について、ウリ・ヘーネスやカール＝ハインツ・ルンメニゲを含むバイエルンの幹部が公の場で発言したことを「バイエルンらしくない」と批判し、物議を醸していた。クラブ首脳陣にいら立ちがあると報じられたものの、バイエルンはキミッヒに処分を科さないと認めている。

キミッヒは、問題の瞬間に何を考えていたのかを言葉にできずにいた。「普段の僕なら、あんなことはしない」と付け加えた。「試合中、あの選手とは何のいざこざもなかった。説明できればいいのだが、自分でも理解するのが難しい」

バイエルン、ドルトムントを追う2位に

ハンブルクとスコアレスドローに終わったバイエルン・ミュンヘンは、勝ち点23でブンデスリーガの2位にとどまった。首位のボルシア・ドルトムントとは勝ち点1差で、ドルトムントは1試合消化が少なく、日曜日にバイヤー・レヴァークーゼンと対戦する。バイエルンの順位にはさらなる圧力がかかる可能性もある。日曜日には3位フライブルク（勝ち点22）と4位RBライプツィヒ（勝ち点21）が対戦し、勝者がバイエルンを上回る可能性がある。