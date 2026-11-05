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ハリー・ケインは、2029年に満了するバイエルンとの新契約が終わるまでにチャンピオンズリーグで少なくとも1度は優勝したいと思わないと言えば、嘘になると認めた。欧州最高峰のタイトルを争えることが、契約延長を決める上で大きな後押しになったと強調している。

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ケイン、欧州最高峰のタイトル獲得を見据える

ミュンヘンでブンデスリーガ連覇を果たし、個人賞も手にしたハリー・ケインだが、視線はUEFAチャンピオンズリーグのトロフィーに向けられている。契約を2029年まで延長したストライカーは、バイエルンで過ごす残りの年月における最大の目標を欧州制覇と捉えている。

33歳のケインは加入後161試合で156ゴールを挙げたが、名門としての歴史を決定づけるのは欧州でのチームの成功だと考えている。

ケインは、バイエルンが欧州を制覇できるという確信があったからこそ、契約延長は迷いのない決断だったと強調した。

イングランド代表主将、欧州タイトル獲得に意欲

今後3年間の目標について、ケインはアリアンツ・アレーナに欧州のタイトルをもたらす決意を明言した。「それは間違いなく、クラブの全員にとって大きな目標だ。優勝を狙えると感じている限り、その可能性に胸が高鳴る」とケインは語った。

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「僕たちはドイツで圧倒的な強さを示したい。でも、チャンピオンズリーグでも優勝したい」

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「僕は2029年までここにいる。それまでにチャンピオンズリーグで少なくとも1回は優勝したいと思っていない、と言えば嘘になる。プレッシャーはあるけど、それを楽しんでいる」と強調した。

FWケイン、個人への注目を離れプレーに集中へ

バロンドール受賞を巡る集中的なメディア報道が続いた1週間を経て、ケインは再び試合でのプレーに完全に集中したいと語った。「最近は僕について多くのことが語られてきた。でも、また話すことを減らして、もっとプレーするのを楽しみにしている」と明かした。

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「クラブとして、この時間を喜べたことは大切だ。僕たちの歴史にとって重要な瞬間だった。でも、最も大切なのは試合だ。ピッチ上でのプレーで示そうとしている」

「チームを信じていなければ、最大のタイトルを獲れると信じていなければ、ほかの選択肢を考えていただろう」とケインは付け加えた。

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バイエルン、欧州での重要な試合に備える

ケインがクラブに全力を注ぐ姿勢を示したことは、チャンピオンズリーグのリーグフェーズを戦うバイエルンに明確な攻撃の軸をもたらす。

ヴァンサン・コンパニ監督は、今後の欧州での対戦でスターFWが前線をけん引することを期待する。

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バイエルンは今後のシーズンで、国内での圧倒的な強さを欧州でのタイトル獲得につなげようとしている。