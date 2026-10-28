『シュポルト・ビルト』のインタビューで、ドイツ最多優勝を誇るクラブの最高経営責任者は、バイエルン・ミュンヘンの財政状態は極めて良好であり、今後も高額な選手の獲得を心配する必要はないと語った。

ドレーゼン氏によれば、クラブには望む「どんな移籍でも実現できる経済力」がある。ただし、それは移籍市場でやみくもに動き、名前だけで選手を獲得するという意味ではない。「第一に、高額なものがすべて良いとは限らない。第二に、その選手が我々のチームに合わなければならない」

そのため、方針はこうだという。「我々はどんな選手でも獲得できるが、すべての選手を買いたいわけではない。新加入選手は何よりも、監督とクラブの哲学に合わなければならない。ビッグネームというだけでは何の役にも立たない。サッカーはチームスポーツだ」とドレーゼン氏は続けた。

バイエルンはつい最近、傘下のサッカー株式会社について、なお売却可能だった最後の5％の株式を暖房・冷房・換気設備の企業ヴィースマンに売却した。報道によると、これにより約2億5000万ユーロを得たという。この資金は今後、新たな選手の獲得にも投じられる可能性がある。

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この件についてドレーゼン氏は「我々にとって、このパートナーシップで何より重要なのは、国際的な競争におけるFCバイエルンの長期的な強さと独立性だ」と述べた。「我々の資本構成と、クラブを戦略的にさらに発展させる可能性を強化するものだ。同時に、株式の70％は引き続きFCバイエルンe.V.が保有する。この独立性は我々のアイデンティティーの重要な一部だ」

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バイエルン・ミュンヘンの獲得額が最も高い選手は？

これまでバイエルンが、国際的に見て個々の選手に多額の移籍金を投じることは比較的少なかった。ドイツ最多優勝を誇る同クラブの歴史で、群を抜いて高額な補強は、移籍金1億ユーロ弱で2023年にトッテナム・ホットスパーからゼーベナー通りにやって来たハリー・ケインだ

それに続く選手の移籍金は大きく下がる。ルーカス・エルナンデス（2019年にアトレティコ・マドリーから加入）が8000万ユーロで2位。バイエルン史上3番目に高額な新加入選手は、2025年にリヴァプールFCから約7000万ユーロで獲得したルイス・ディアスだ。

バイエルン・ミュンヘンの獲得額が最も高い選手