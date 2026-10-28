『シュポルト・ビルト』のインタビューで、ドイツ最多優勝クラブの最高経営責任者は、バイエルン・ミュンヘンの財務状況は極めて良好であり、今後も高額な選手の獲得を心配する必要はないと説明した。

ドレーゼン氏によれば、クラブには「望む選手を獲得するための移籍金を、どれほどでも支払える経済力がある」という。ただし、だからといって移籍市場で闇雲に動き、名前だけで選手を獲得するわけではない。「第一に、高額なものがすべて良いわけではない。第二に、その選手が我々のチームに合わなければならない」

そのため、方針は「我々にはどんな選手でも獲得できる資金力があるが、どんな選手でも買いたいわけではない。新加入選手は何より、監督とクラブの哲学に合わなければならない。ビッグネームというだけでは何の役にも立たない。サッカーはチームスポーツだ」というものだと、ドレーゼン氏は続けた。

バイエルンはつい最近、サッカー事業を担う株式会社の株式のうち、まだ売却可能だった最後の5％をヴィースマン・ジェネレーションズ・グループに売却し、報道によれば約2億5000万ユーロを得た。この資金は今後、新戦力の獲得にも投じられる可能性がある。

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この件についてドレーゼン氏は「我々にとって、このパートナーシップは何より、国際的な競争におけるFCバイエルンの長期的な強さと独立性に関わるものだ」と述べた。「これによって我々の資本構成が強化され、クラブを戦略的に発展させる可能性も広がる。同時に、株式の70％は引き続きFCバイエルンe.V.が保有する。この独立性は我々のアイデンティティーの重要な一部だ」

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バイエルン・ミュンヘンが獲得した最も高額な選手は？

これまでバイエルンは、国際的に見て個々の選手に高額な移籍金を費やすことは比較的少なかった。移籍金約1億ユーロのハリー・ケインが、ドイツ最多優勝クラブの歴史で群を抜く最高額の補強となっている。ケインは2023年にトッテナム・ホットスパーからゼーベナー通りにやって来た

それに続く選手の移籍金は大幅に下がる。2019年にアトレティコ・マドリーから加入したリュカ・エルナンデスが8000万ユーロで2位。3番目に高額な新加入選手は、2025年にリヴァプールFCから約7000万ユーロで獲得したルイス・ディアスだ。

バイエルン・ミュンヘンの移籍金最高額選手