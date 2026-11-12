共有 GOALをGoogleでフォロー

FCアンドラのカルレス・マンソ監督は、GKヘスス・オウォノがサッカー選手としての今後をなお考えていると認めた。25歳のオウォノは、テネリフェのFWヘスス・デ・ミゲルの死をめぐる悲劇的な出来事を受け止めるため、引き続きチームを離れている。

広告

オウォノ、サッカー選手としての今後を検討

マンソは、GKオウォノがプロサッカーに復帰するかどうか、まだ決めていないと明かした。オウォノは11月2日のスペイン2部リーグの試合でレッドカードを受けた。この試合ではテネリフェのFWデ・ミゲルとの接触があり、デ・ミゲルは翌日、病院で亡くなった。

「私たちがすべきことは、あらゆる面で彼を支え、寄り添うことだ」とマンソは語った。「復帰したいのか、いつ復帰したいのか、あるいは復帰したくないのか。どんな決断も完全に自由に下せるよう、彼には時間と余裕を与える。そうした決断を下すのにふさわしい時が来たと感じ、本当に準備ができたと感じた時に、彼は決断するだろう」

深い悲しみに包まれる日々

この悲劇はスペインサッカー界に衝撃を与え、とりわけ当事者となった両クラブに大きな影響を及ぼした。アンドラは11月4日、オウォノに代わって声明を発表。赤道ギニア代表GKはその中で「人生で最もつらい日々」を過ごしていると明かした。

「ヘススを失ったことに、計り知れない痛みを感じています。彼のこと、彼の家族のこと、そして彼を愛したすべての人たちのことを思っています」と、オウォノは声明で述べた。その言葉は、この出来事が彼に与えた精神的な負担の大きさを物語っている。クラブ首脳陣も、長期の休養を必要とするオウォノを全面的に支えている。

広告 広告

アンドラ、試合復帰へ

今季スペイン2部リーグで6試合に出場し、10失点を喫しているオウォノが自身の回復と家族に集中する一方、FCアンドラは今週末に試合へ復帰する予定だ。

Related Topics

土曜日に予定されているスペイン2部リーグのアルメリア戦は、関係者全員にとって感情の揺さぶられる一戦になるだろう。12節を終えて勝ち点11の19位につけるアンドラにとって、悲劇以来初めてピッチに立つ試合となる。

オウォノを支える体制

デ・ミゲルの悲劇的な死を受け、ラ・リーガはスペイン王立サッカー連盟、リーガFとともに、2026年11月6日から9日までに行われた全試合で一連の追悼行事を実施した。「いつまでも私たちの記憶に」という共通のメッセージの下、すべてのスタジアムでキックオフ前に厳粛な1分間の黙とうが行われ、献花と追悼シャツも用意された。

広告

追悼はキックオフ後も続いた。デ・ミゲルの背番号にちなんで試合は9分に短時間中断され、スタジアムの大型ビジョンでは追悼映像が流された。