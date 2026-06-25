「どんな感じか想像できる？」…ネイマールが皆を驚かせ、メッシの知られざる一面を明かす！

ブラジル代表ネイマールは、リオネル・メッシについて感動的な発言をした。メッシのピッチ外での姿は、その偉大なキャリアさえも上回るほど素晴らしいと語った。

ブラジル代表に復帰したばかりのネイマールは、メディアの取材でこう語った。バルセロナとパリ・サンジェルマンで共にプレーした元チームメイトを、彼は大いに称賛した。

ネイマールは「DSPORTS」のインタビューでこう語った。「彼はピッチ外での人柄が、ピッチ上の姿よりずっと素晴らしい。想像してみて！だから、彼と出会えたこと、一緒にプレーできたことをとても幸せに感じている。彼は素晴らしい友人だ」。

さらに「僕たちはよく話しているし、ここ数日でも話した。彼は僕が彼をとても愛していることを知っている」と付け加えた。

ピッチ外での強い絆を明かし、メッシも自分に特別な思いを抱いていると語った。

取材陣が「メッシはあなたの代表復帰を喜んでいる」と伝えると、ネイマールは「知っています。彼は私を愛し、私も彼を愛しています」と語った。

また、ネイマールは歴史的なライバル関係があるものの、常に敬意を示してくれるアルゼンチンファンにもメッセージを送った。

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アルゼンチン中の人々からいつも愛を感じ、感謝していると語り、大きなハグを贈った。

さらに、代表復帰の心境を問われると、「長い間遠ざかっていただけに、とても特別な瞬間だった」と語った。

「代表でプレーしてから久しかったので、今日はとても特別な瞬間でした」と語った。

最後に「今日の復帰は、私にとって素晴らしい気持ちと大きな感動をもたらしてくれた」と締めくくった。

木曜未明のスコットランド戦（3-0）で約3年ぶり代表復帰。13分間の出場ながら3度の決定機を創出した。