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ジェームズ・トラッフォードは、イングランドがスペインに勝利した試合での粘り強いプレーと、試合後の爽やかなインタビューで、イングランドのサポーターの心をつかんだ。リーズのGKはマドリードで幾度も好セーブを見せ、イングランドがネーションズリーグのグループを首位で終える立役者となった。

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イングランド、マドリードで終盤の猛攻をしのぐ

イングランドはマドリードで3点のリードを失いかけ、10人での戦いを強いられたが、スペインを3-2で下した。終盤の絶え間ない攻勢にさらされる中、GKトラフォードの決定的なセーブがリードを守った。

元マンチェスター・シティのGKはまずラミン・ヤマルのシュートを防ぎ、続けてマルク・ククレジャの相手に当たってコースが変わったシュートも阻止。さらにその直後、フェルミン・ロペスとアイメリク・ラポルテのシュートを立て続けに防ぐ重要な連続セーブを見せた。

トラフォード、試合後のインタビューでセーブを巡り冗談

試合終了後、ITVの記者ガブリエル・クラークの取材に応じたトラフォードは、どの連続セーブについて聞かれているのか分からないふりをしてみせた。「どっちの？」とウインクしながら返すと、クラークは「分かっているでしょう！」と重ねて尋ねた。

「そうですね。正直に言うと、実は覚えていないんです」とトラフォードは続けた。「確かヤマルが短く切り込んできて……。本当に一瞬の出来事でした。そういう一瞬の判断のために、僕たちは毎日、毎週練習しています。チームの力になれてうれしいです」

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キャリア最高のセーブだったかと問われると、24歳のGKは笑顔でボルトン時代を振り返った。「素晴らしい瞬間でした。セーブという点では……ボルトンにいた頃、ポート・ヴェイルとのアウェー戦で信じられないようなセーブをしたんです。あれは永遠に僕のベストセーブです！ でも、あの瞬間や、今回のセーブがイングランド代表にとって持つ意味を考えれば、今回も最高のセーブの一つです」

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スペイン代表監督も称賛、イングランドの正GK争いが白熱

トラフォードの堂々たるプレーにより、イングランド代表の背番号1を誰が担うべきかという議論がさらに熱を帯びている。だが、好セーブを連発した本人は個人的な目標を語ることを控え、チームの結果に目を向けた。

「正直、勝ててうれしいだけです」と答えた。「グループ首位で終えることが目標でした。厳しい試合になることは分かっていましたし、この試合に臨むにあたって、自分たちに何が求められるかも分かっていました……。自分の役割を果たして勝利に貢献し、最終的にグループ首位で終えられてうれしいです」

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相手チームを率いるルイス・デ・ラ・フエンテ監督も、試合を左右したGKの活躍を認めた。「我々もチャンスは作ったが、イングランドのGKが素晴らしいプレーを見せた。最後の10分か15分で、得点になり得た場面を2、3度阻止された」

リーズでのクラブ活動へ再び集中

イングランド代表としてネーションズリーグのグループ首位を確定させたトラフォードは、すぐに国内での戦いへと意識を切り替えなければならない。リーズの正GKは好調を維持したまま、土曜日にスタンフォード・ブリッジで行われるチェルシーとのアウェー戦に臨む。