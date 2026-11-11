共有 GOALをGoogleでフォロー

ピーター・シュマイケルは、マンチェスター・ユナイテッドがマイケル・キャリックに敬意を欠いた扱いをしていると非難した。クラブが後任としてマウリシオ・ポチェッティーノを迎える準備を進める一方、批判にさらされているキャリック監督は今もトレーニングを指揮している。ユナイテッドのレジェンドは、チームの不振はキャリックの責任ではないと主張し、クラブ首脳陣は同監督を支持するか、今すぐこの苦しい状況に終止符を打つべきだと訴えた。

広告

シュマイケル氏、マンチェスター・ユナイテッド首脳陣を批判

キャリック監督は解任される見通しだ。最高経営責任者のオマール・ベラダ氏とフットボールディレクターのジェイソン・ウィルコックス氏が共同オーナーのサー・ジム・ラトクリフ氏と会談するためモナコに飛び、後任には米国代表のマウリシオ・ポチェッティーノ監督を据える方針だ。しかし、『デイリー・メール』によると、キャリック監督は水曜日、キャリントンで2日連続となるトレーニングの指揮を執った。

『The Overlap Daily』でシュマイケル氏は「この事態の進み方は、彼に対して非常に失礼だと思う。正直に言えば、彼が何か間違ったことをしているとは思わない。彼が率いるチームが今の順位にいることは分かっているが、その責任をすべて彼に負わせるつもりはない」と語った。

元GK、キャリック監督ではなく補強に問題があると指摘

代表活動による中断期間中、ユナイテッドは降格圏に沈んでいる。ローマ戦とアストン・ヴィラ戦で終盤に反撃を見せたものの、8月下旬以降はプレミアリーグで勝利がない。シュマイケル氏は、問題はクラブの補強担当者にあると考え、10試合で30失点を喫していることを指摘した。

「彼らは移籍市場の期間を通じて、DFを1人も獲得しなかった」と同氏は語った。「ルイス・ホールがクラブに加入する、あるいは獲得に動くという話が少しあった。だが、それは実現しなかった。そしてMFを3人獲得した」

広告 広告

キャリック監督の退任を先延ばしにするユナイテッドにシュマイケル氏が憤り

シュマイケル氏は、プレミアリーグで監督が長く留まることはまれだと認めている。それでも、ユナイテッドの監督交代の進め方には激怒している。「別の人を探しているなら、彼を職務から解くべきだ」と語った。「昨日、彼にトレーニングに来させるべきではなかった。彼は昨日、トレーニングを指揮した。これほど失礼なことがあるか？

Related Topics

次の試合 LIV プレミアリーグ 11:30 MUN 視聴する

「彼は本当に、本当に素晴らしい人間だ。人生で出会う中でも、最も感じのいい人の一人だ。だから、彼に敬意を払うべきだ。『すまない。君がこのクラブの将来を担うとは思っていない。小切手を渡すから、次へ進んでくれ』と伝えればいい。だが、彼らはそうしていない。事態を長引かせている」

キャリック監督とポチェッティーノ監督の今後は

ユナイテッド首脳陣は夜を通してポチェッティーノ監督と交渉を行い、木曜日にはキャリック監督に対面で解任を伝える準備を進めている。ポチェッティーノ監督と米国代表との契約を解除するには約700万ポンドが必要となるが、ユナイテッドは支払う用意がある。

広告

ポチェッティーノ監督が就任前にCONCACAFネーションズリーグのハイチ戦で米国代表を率いるかどうかは、依然として不明だ。中断期間明けには、リヴァプールと対戦するためアンフィールドへの遠征が待っている。