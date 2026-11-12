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トッテナム・ホットスパーのアタッカー、シャビ・シモンズが、4月から戦列を離れる原因となった深刻な膝の負傷による、極めて大きな精神的負担を明かした。オランダ代表のシモンズは、昨シーズン終盤にチームメートが厳しい残留争いを戦うなか、表舞台から離れたところでつらい時期を過ごしたと認めた。

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ウルヴス戦での負傷後、予定より早く回復

23歳のシモンズは4月25日、ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズに1-0で勝利した試合で前十字靱帯（ACL）を断裂。この大きな痛手により、トッテナムの昨季最後の4試合を欠場し、母国代表として夏のワールドカップに出場する機会も失った。

バルセロナとパリ・サンジェルマンの元有望株であるシモンズは、トッテナムがプレミアリーグ残留を懸けて戦う姿を、戦列を離れて見守るしかなかった。ロベルト・デ・ゼルビ監督の下、北ロンドンのクラブは最終的に残留を果たした。

通常は9カ月を要するリハビリのスケジュールにもかかわらず、シモンズは予定より早く回復している。11月後半にはリハビリの第3段階に入る見通しで、待望のグループ練習復帰が近づいている。

涙と読書、精神面での闘い

10月30日にオックスフォード・ユニオンで講演したシモンズは、精神面での苦闘を率直に語った。オランダ人FWは、チームメートが降格を回避しようと戦うのを、何もできないまま見守ることへの強い苛立ちを明かした。

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「病院のベッドからシーズンの残りを見なければならなかった。本当に簡単なことではなかった」と語り、こう続けた。「自分ではどうにもできないと感じた。力になれず、助けられないことに腹が立った。何もできなかった。幸い、仲間たちはやるべきことをやってくれた」

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シモンズは、精神面の困難は身体面の壁と同じくらい大きかったと認めた。「精神面は身体面と同じくらい重要だ。夜につらい思いをしたこともある。どれほどつらかったかは家族さえ知らない。泣いたこともあるし、トッテナムや代表チームにどうしても貢献したかった。結局はバランスを見つけることが大切だ。心の健康の重要性を過小評価してはいけない。頭が働かなければ、体も動かない」

孤独に対処するため、学ぶことに向かった。「本を読み、いろいろなことについて知識を深めた。もっと情報が欲しかったし、頭に刺激を与えたかった。心を落ち着かせたかった。それは毎日ジムに行くことと同じくらい重要だった」

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限界まで自分を追い込む

復帰が近づくなか、シモンズはリハビリに妥協なく取り組み続けている。同じイベントの質疑応答では、万全の状態で戻るために、自身の体に課している厳しいトレーニングについて語った。

「膝の状態が良くなければならない。力強さを感じる必要がある」とFWは説明した。「今は予定どおりに進んでいて、日々強くなっている。何時間もトレーニングを重ねている。この道のりをずっと共に歩んでくれた素晴らしいチームがいる。スケジュールは人それぞれだ」

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「回復までの道のりも人それぞれだ。僕は毎日限界まで自分を追い込み、家に帰ったら『もう脚が動かない』としか思えないくらいになりたい。疲れを感じたい。その感覚になって初めて、自分に休むことを許す。これまでずっと、そういう姿勢で取り組んできた」

1月前にプレミアリーグ復帰か？

シモンズは現在の代表ウィーク後にトップチームの練習へ復帰する見込みだ。リハビリ開始からわずか7カ月で接触を伴う練習に進めることは、過密な冬のスケジュールを前に、デ・ゼルビ監督の攻撃陣にとって大きな追い風となる。

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オランダ代表FWが今後の練習を問題なくこなせれば、当初の予定だった1月下旬よりかなり早く公式戦に復帰する可能性は十分にある。