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ルベン・アモリム監督はACミランの選手たちに対し、安定した戦いができなければ、誰にでも負け得るチームのままだと警告した。宿敵インテルに圧勝した勢いを、チームのさらなる前進につなげようとしている。

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ダービー勝利後も勢いを維持へ

木曜日のフェレンツヴァーロシュとのヨーロッパリーグの一戦を前に、水曜日の試合前会見に臨んだアモリムは、土曜日のインテルとのダービーでの3-1の勝利から、すぐに話題を切り替えた。「それが目標だ。インテルのことは忘れなければならない。今度は別の大会だ」と報道陣に語った。

「これはヨーロッパリーグだ。我々にとって非常に重要な試合になる。結果以上に、安定した戦いを続けなければならない。あの試合では一貫したプレーができた。それを続けることが、我々に必要な大きな一歩だ。選手を入れ替えるかどうか、誰がピッチに立つかは関係ない。我々は非常に良いチームとして明日の試合に勝たなければならない。この大会で最後まで勝ち進むことが目標だ」とアモリムは付け加え、大会への高い期待を示した。

過密日程への対応

国内では、ミランがセリエAで喫した敗戦はボローニャ戦の2-4のみだ。しかし、ユヴェントス、ラツィオ、サッスオーロとの引き分けが響き、開幕から10試合を終えて勝ち点21の5位。首位ラツィオとは勝ち点7差がついている。

ピッチ上での苦戦に加え、ミランは現在、深刻な負傷者続出にも直面している。アモリムは今後の試合で、アレクシス・サレマーケルス、マッテオ・ガッビア、サミュエル・チュクウェゼ、ピエトロ・テラッチャーノ、フィカヨ・トモリ、ルベン・ロフタス＝チークといった主力を欠くことになり、各ポジションでの選択肢が大きく限られる。

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「最も重要なのはこの試合だ。ただ、一部の選手については慎重にならなければならないことも認識している。ここまで過密日程をこなしてきたし、これからの試合で多くの選手を失うわけにはいかない」とアモリムは説明した。一方で、選手全員への信頼を強調している。「これが最も重要な試合だが、選手の入れ替えは必要になる。全員が準備できている。試合に勝つのは我々の責任だ。この大会で勝ち点9を獲得している強敵と対戦する。相手は国内リーグでも無敗だが、それでも我々には勝つ責任がある」

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欧州での苦しいスタートを振り返る

国内での実績とは裏腹に、ミランは今季のヨーロッパリーグで調子をつかめず、リーグフェーズでは24位につけている。ここまでの勝利はザルツブルクに4-0で勝った1試合だけで、ホームではベンフィカに0-2、敵地ではボーンマスに0-3で敗れた。

「説明が難しいこともあると思う。選手を入れ替えることもあれば、プレーの仕方を変えなければならないこともある。ベンフィカ戦では自分たちのプレーができなかったが、ボール保持率は高かった」とアモリム監督は語った。さらに最近の試合を振り返った。「いくつか問題があった。その後、ザルツブルク戦では非常に良い試合をした。そしてボーンマス戦では退場者が出て、PKも2回あった。マイクの件は我々の責任で、試合で戦う上で助けにはならなかった。セリエAでもあまりうまくいっていない。直近の試合には勝ったが、もっと勝ち点を取れているはずだと思う」

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予測のつかないミラン

アモリムは最後に、現在のチームは結果を予測しにくいと強調した。相手チームの戦術面での準備に加え、ミラン自身にも隙があるため、どの試合の結果も当然視はできないと考えている。

「ヨーロッパリーグでの戦いにも、セリエAでの戦いにも満足していない。ただ、時にはそういうこともある。どの試合にもそれぞれの経緯がある。ヨーロッパリーグでは問題もあったが、明日はそれを変えて勝てると思う」とアモリムは述べた。

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最後には、チームの現状を率直にこう語った。「我々はどの試合にも負ける可能性があるし、どの試合にも勝つ可能性がある。それがこのチームの特徴だ。試合にどう臨むかにかかっている。セリエAでも、セリエBでも、ヨーロッパリーグでも関係ない。どの試合にも勝てる一方で、どの試合にも負け得る。特に今は互いをよく知っているし、選手には技術がある。監督たちには試合に向けて準備するためのツールや映像もある」